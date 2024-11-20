Jayden Oosterwolde'den flaş sözler! "Planım takımdan ayrılmaktı"

"Hedefim bu sezon performansımı artırarak kendimi göstermek ve takımdan ayrılmaktı. Sakatlandıktan sonra bu düşünce ortadan kayboluyor. İnanıyorum ki her şey yeniden yoluna girecek."

"MOURINHO ÇOK İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR"

"Hakeme penaltıyı verdiği için çok kızgındı (Lille maçı). Bana sadece, 'Kafanı kaldır ve devam et.' dedi. Mourinho ile sürekli oynadım, hiç yedek kalmadım. Bence bu da bir şeyler anlatıyor."

"Mourinho, taktik olarak çok iyi bir teknik direktör. Aynı zamanda insan olarak da öyle. Çok fazla şaka yapıyor ama çok ciddi de olabiliyor. Bazen bir teknik direktörün taktiksel olarak çok iyi olduğunu ancak oyuncularıyla arasının iyi olmadığını söylerler ama Mourinho her ikisini de çok iyi yapabiliyor."