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Jayden Oosterwolde'den flaş sözler! "Planım takımdan ayrılmaktı"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Jayden Oosterwolde, Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Hollanda basınına açıklamalarda bulunan genç savunma oyuncusu, Fenerbahçe'den ayrılık planları yaptığını söyledi. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 16:38 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 16:38
Jayden Oosterwolde’den flaş sözler! Planım takımdan ayrılmaktı

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Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Samsunspor maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde sezonu kapattı. Hollanda'da başarılı bir ameliyat geçiren genç savunma oyuncusu, tedavisine de ülkesinde devam ediyor.

Hollanda basınına Fenerbahçe ve Jose Mourinho ile ilgili açıklamalarda bulunan Jayden, sakatlanmaması halinde takımdan ayrılmayı planladığını belirtti.

İşte Oosterwolde'nin yaptığı açıklamalar;

Jayden Oosterwolde’den flaş sözler! Planım takımdan ayrılmaktı

"DİZİMDE BİR ŞEYİN KIRILDIĞINI HİSSETTİM"

"Samsunspor'la deplasmanda karşılaştık. Sağ bek derin top oynadı. Onu durdurmayı başardım. Ama yanlış adım attım ve dizimde bir şeyin kırıldığını hissettim. Ancak henüz en kötüsünden korkmuyordum. MR taramasına girdim. Doktor çapraz bağım olduğunu söylediğinde sonuç beni biraz daha etkiledi. Kötü şeyler."

Jayden Oosterwolde’den flaş sözler! Planım takımdan ayrılmaktı

"İYİ BİR ŞEKİLDE İYİLEŞECEĞİM"

"Hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum ama bence iyi bir şekilde toparlanmamız gerekiyor. Tamamen ağrısız. Ayrıca Real Madrid'den Militao gibi hızlı bir şekilde geri dönen ve şimdi diğer çapraz bağını yaralayanları görüyorsunuz. Bunu istemiyorum. İyi bir şekilde iyileşeceğim. Hala gencim ve kendimi göstermek için bolca zamanım var."

Jayden Oosterwolde’den flaş sözler! Planım takımdan ayrılmaktı

"HEDEFİM AYRILMAKTI"

"Hedefim bu sezon performansımı artırarak kendimi göstermek ve takımdan ayrılmaktı. Sakatlandıktan sonra bu düşünce ortadan kayboluyor. İnanıyorum ki her şey yeniden yoluna girecek."

Jayden Oosterwolde’den flaş sözler! Planım takımdan ayrılmaktı

"MOURINHO ÇOK İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR"

"Hakeme penaltıyı verdiği için çok kızgındı (Lille maçı). Bana sadece, 'Kafanı kaldır ve devam et.' dedi. Mourinho ile sürekli oynadım, hiç yedek kalmadım. Bence bu da bir şeyler anlatıyor."

"Mourinho, taktik olarak çok iyi bir teknik direktör. Aynı zamanda insan olarak da öyle. Çok fazla şaka yapıyor ama çok ciddi de olabiliyor. Bazen bir teknik direktörün taktiksel olarak çok iyi olduğunu ancak oyuncularıyla arasının iyi olmadığını söylerler ama Mourinho her ikisini de çok iyi yapabiliyor."

Jayden Oosterwolde’den flaş sözler! Planım takımdan ayrılmaktı

"TÜRK FUTBOLUNDA F.BAHÇE İÇİN HER ŞEY ADİL DEĞİL"

"Dikkatli olmak zorundayım. Türk futbolunda bizim için, Fenerbahçe için her şey adil değil. Böyle hissediyoruz. Bu yıllardır devam ediyor. Ben Fenerbahçe'de oynamaya başlamadan önce de vardı. Başkan bir şeylerin değişmesini istiyordu ve bunu da bizi Süper Kupa'dan çekerek yaptı. Oyuncular olarak bundan pişman olabilirsiniz çünkü bir kupa, ödül kazanabilirsiniz ama o anda kulübü ve kulübün kararını destekliyorsunuz. Biz de takım olarak bunu kabul ettik."

Jayden Oosterwolde’den flaş sözler! Planım takımdan ayrılmaktı

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