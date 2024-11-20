Jayden Oosterwolde'den flaş sözler! "Planım takımdan ayrılmaktı"

"HEDEFİM AYRILMAKTI"
"Hedefim bu sezon performansımı artırarak kendimi göstermek ve takımdan ayrılmaktı. Sakatlandıktan sonra bu düşünce ortadan kayboluyor. İnanıyorum ki her şey yeniden yoluna girecek."
"MOURINHO ÇOK İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR"
"Hakeme penaltıyı verdiği için çok kızgındı (Lille maçı). Bana sadece, 'Kafanı kaldır ve devam et.' dedi. Mourinho ile sürekli oynadım, hiç yedek kalmadım. Bence bu da bir şeyler anlatıyor."
"Mourinho, taktik olarak çok iyi bir teknik direktör. Aynı zamanda insan olarak da öyle. Çok fazla şaka yapıyor ama çok ciddi de olabiliyor. Bazen bir teknik direktörün taktiksel olarak çok iyi olduğunu ancak oyuncularıyla arasının iyi olmadığını söylerler ama Mourinho her ikisini de çok iyi yapabiliyor."
"TÜRK FUTBOLUNDA F.BAHÇE İÇİN HER ŞEY ADİL DEĞİL"
"Dikkatli olmak zorundayım. Türk futbolunda bizim için, Fenerbahçe için her şey adil değil. Böyle hissediyoruz. Bu yıllardır devam ediyor. Ben Fenerbahçe'de oynamaya başlamadan önce de vardı. Başkan bir şeylerin değişmesini istiyordu ve bunu da bizi Süper Kupa'dan çekerek yaptı. Oyuncular olarak bundan pişman olabilirsiniz çünkü bir kupa, ödül kazanabilirsiniz ama o anda kulübü ve kulübün kararını destekliyorsunuz. Biz de takım olarak bunu kabul ettik."