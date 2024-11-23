Süper Lig’de Rize fırtınası! Eyüpspor - Rizespor: 1-2 MAÇ SONUCU

Milli ara öncesi Trabzonspor'u yenerek dikkatleri çeken Çaykur Rizespor , lige sürpriz bir başlangıç yapan Eyüpspor 'a konuk oldu. Yeşil mavili ekip, Ahmed Kutucu'nun golü ile 1-0 geriye düşse de attığı 2 golle rakibini devirdi.

Ahmed Kutucu ve İbrahim Olawoyin (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Akintola'nın pasında topla buluşan Ali Sowe'un ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

17. dakikada Ahmed Kutucu'nun sol tarafa çıkardığı topu alan Umut Meraş'ın, ceza sahası içi sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Grbic'in müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

27. dakikada Umut Meraş'ın sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde seken top Ahmed Kutucu'nun önünde kaldı. Ahmed'in ceza yayı üzerinden gelişene yaptığı vuruşta Olawoyin'e de çarpan meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu. 1-0

55. dakikada Akintola'nın sağ taraftan ortasında altıpasın gerisinden Varesanovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

64. dakikada Emre Akbaba'nın ortasında Mame Thiam'ın penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Grbic, topu üstten kornere çeldi.

75. dakikada savunma arkasına atılan pasta sol tarafta topla buluşan Akintola'nın pasında Sowe'un altıpas içinde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-2

90+4. dakikada Amir Hadziahmetovic'in Melih Kabasakal'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördüğü pozisyonu VAR uyarısı sonrası izleyen hakem Ali Şansalan, sarı kartı iptal ederek Hadziahmetovic'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.