Galatasaray’dan Eyüpspor maçı için TFF’ye erteleme başvurusu!

TRT Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, maç tarihinin değişmesi için resmi talepte bulundu. Cimbom, TFF'ye yaptığı başvuruda karşılaşmanın 1 Aralık yerine 2 Aralık tarihinde oynanmasını istedi.

EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA!

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, konuyla ilgili Beyaz Futbol'a şu açıklamaları yaptı: "TFF'den bize gelen bilgi yok. Galatasaray'dan da bizimle konuşan olmadı. Olayı basından öğrendik. Galatasaray, TFF'ye talepte bulunmuş. Biz maça kendi gününde oynanacakmış gibi hazırlanacağız. Yarın Rizespor ile maçımız var."