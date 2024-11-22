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Galatasaray'dan Eyüpspor maçı için TFF'ye erteleme başvurusu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile 1 Aralık Pazar günü oynanması planlanan karşılaşmanın 2 Aralık Pazartesi gününe ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 19:32 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 19:43
Galatasaray’dan Eyüpspor maçı için TFF’ye erteleme başvurusu!

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TRT Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, maç tarihinin değişmesi için resmi talepte bulundu. Cimbom, TFF'ye yaptığı başvuruda karşılaşmanın 1 Aralık yerine 2 Aralık tarihinde oynanmasını istedi.

EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA!

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, konuyla ilgili Beyaz Futbol'a şu açıklamaları yaptı: "TFF'den bize gelen bilgi yok. Galatasaray'dan da bizimle konuşan olmadı. Olayı basından öğrendik. Galatasaray, TFF'ye talepte bulunmuş. Biz maça kendi gününde oynanacakmış gibi hazırlanacağız. Yarın Rizespor ile maçımız var."

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