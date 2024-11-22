Trezeguet’ye izin yok! Rota Vargas

Çin ekiplerinden Shanghai Port takımında forma giyen ancak Aralık ayında serbest kalacak olan Matias Vargas için temaslar başladı. Ülkemizde bir dönem Adana Demirspor forması da giyen Vargas'ın menajeriyle gerçekleştirilen ilk görüşmede oyuncunun devre arasındaki planlamada düşünüldüğü aktarıldı.

Serbest statüde olacağı için farklı takımlarla da görüşen Vargas'ın transferi için yönetim kurulunun kısa süre içerisinde daha somut adımlar atma düşüncesinde olduğu öğrenildi. İlk olarak sezon başında kiralık olarak Al-Rayyan'a gönderilen Trezeguet'in geri çağrılması gündeme gelmişti. Ancak Rayyan kulübü yetkilileri oyuncuyu devre arasında bırakmayacaklarını ve sözleşme süresince onu takımda tutacaklarını açıkladı. Scout ekibinde bir değişikliğe giden ve sorumluluğa İhsan Gündüz Derelioğlu'nu yeniden getiren Şenol Güneş de, Başkan Ertuğrul Doğan'ın; forvet, orta saha, stoper ve bek bölgelerine takviye yapmasını bekliyor.