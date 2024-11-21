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ÖZEL | Okan Buruk'tan o transfere veto!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından golcü arayışına giren sarı kırmızılılarda, menajerler tarafından önerilen yıldız isim Okan Buruk'un kararına takıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 16:17 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 16:17
ÖZEL | Okan Buruk’tan o transfere veto!

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Galatasaray devre arası transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor.

ÖZEL | Okan Buruk’tan o transfere veto!

Menajerler golcü arayışında olan sarı kırmızılılara hemen hemen her gün golcü öneriyor. Gündeme gelen son isim ise İngiltere Premier Lig'de West Ham United'ta forma giyen Michail Antonio oldu.

ÖZEL | Okan Buruk’tan o transfere veto!

2015 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen 34 yaşındaki Jamaikalı golcünün kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Menajerlerin Galatasaray'ın kapısını aşındırdığı ve Antonio'yu pazarlamaya çalıştıkları bildirildi.

ÖZEL | Okan Buruk’tan o transfere veto!

OKAN BURUK SOĞUK BAKIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ise Antonio ismine soğuk baktığı ve transferi istemediği öğrenildi.

ÖZEL | Okan Buruk’tan o transfere veto!

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