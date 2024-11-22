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Hedefe 1 kaldı! Türkiye Macaristan'ı 92-66 yendi

2025 EuroBasket 2025 Elemeler'inde B grubunda yer alan A Milli Basketbol Takımımız, evinde ağırladığı Macaristan'ı 92-66 yenerek yoluna kayıpsız devam etti. 12 Dev Adam pazartesi akşamı deplasmanda oynayacağı maçı da kazanırsa turnuva biletini alacak.

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 22:08 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 22:09
Hedefe 1 kaldı! Türkiye Macaristan’ı 92-66 yendi

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A Milli Basketbol Takımımız, İstanbul'da konuk ettiği Macaristan'ı 92-66 yendi. 12 Dev Adam, karşılaşmanın ilk anından itibaren yakaladığı üstünlüğü sürdürmeyi ve rakibini mağlup etmeyi başardı.

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SKORLAR

1. ÇEYREK | Türkiye: 27-20 :Macaristan
2. ÇEYREK | Türkiye: 43-37 :Macaristan
3. ÇEYREK | Türkiye: 62-49 :Macaristan
3. ÇEYREK | Türkiye: 92-66 :Macaristan

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TURNUVA BİLETİ İÇİN MACARİSTAN'A GİDİYORUZ

Rakibini yenerek grupta 2. galibiyetini alan A Milli Basketbol Takımımız, 4. maçında Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Eğer kırmızı beyazlar parkeden galip ayrılırsa turnuvaya adını yazdıracak.

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