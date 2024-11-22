Hedefe 1 kaldı! Türkiye Macaristan’ı 92-66 yendi

A Milli Basketbol Takımımız, İstanbul'da konuk ettiği Macaristan'ı 92-66 yendi. 12 Dev Adam, karşılaşmanın ilk anından itibaren yakaladığı üstünlüğü sürdürmeyi ve rakibini mağlup etmeyi başardı.
A Milli Basketbol Takımımız, İstanbul'da konuk ettiği Macaristan'ı 92-66 yendi. 12 Dev Adam, karşılaşmanın ilk anından itibaren yakaladığı üstünlüğü sürdürmeyi ve rakibini mağlup etmeyi başardı.
SKORLAR
1. ÇEYREK | Türkiye: 27-20 :Macaristan
2. ÇEYREK | Türkiye: 43-37 :Macaristan
3. ÇEYREK | Türkiye: 62-49 :Macaristan
3. ÇEYREK | Türkiye: 92-66 :Macaristan
TURNUVA BİLETİ İÇİN MACARİSTAN'A GİDİYORUZ
Rakibini yenerek grupta 2. galibiyetini alan A Milli Basketbol Takımımız, 4. maçında Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Eğer kırmızı beyazlar parkeden galip ayrılırsa turnuvaya adını yazdıracak.