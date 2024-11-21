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Ronaldo'nun konuğu ortaya çıktı!

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, YouTube'a hızlı bir giriş yaparak açtığı kanalda konuk edeceği isimle interneti sallayacağını iddia etti. Herkes Ronaldo'nun rakibi Lionel Messi'yi ağırlayacağını beklerken, Portekizli futbolcu gizemli konuğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 16:58 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 16:59
Ronaldo’nun konuğu ortaya çıktı!

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Cristiano Ronaldo, yeni açtığı YouTube kanalına hızlı bir giriş yapmış ve konuk edeceği çok önemli bir isimle interneti sallayacaklarını duyurmuştu.

Ronaldo'nun gizemli konuğunun kim olacağı merakla edilirken, bu kişinin Lionel Messi olabileceği iddiaları ortaya atıldı. Ronaldo'nun Messi'yi kanalında ağırlayacağı ve ikilinin birlikte izlenme rekorları kıracakları ileri sürülmüştü.

Portekizli yıldızın, konuk edeceği gizemli isim belli olurken, konuk olarak Lionel Messi'yi bekleyenler büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Mr Beast. (Arşiv)Mr Beast. (Arşiv)

Ronaldo, YouTube kanalında konuk edeceği süpriz ismin Mr. Beast olduğunu açıkladı.

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