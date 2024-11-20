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10 numaradan çok fazlası Anderson Talisca! Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran istatistik: 167 maçta 115 gol atıp 23 asist

Anderson Talisca, Evergrande ve Al Nassr formalarıyla çıktığı son 167 maçta 115 gol atıp 23 asist yaptı. 13 bin 492 dakika sahada kalan Sambacı 97 dakikada bir takımlarına skor katkısı vererek ulaşılması çok güç istatistiklere imzasını attı.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 07:03 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 07:05
10 numaradan çok fazlası Anderson Talisca! Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran istatistik: 167 maçta 115 gol atıp 23 asist

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Fenerbahçe'de Anderson Talisca heyecanı yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Al Nassr formasını giyen Brezilyalı yıldızın transferinde her geçen gün mutlu sona daha da yaklaşıyor.

Anderson Talisca. (Takvim.com.tr/ Foto Arşiv)Anderson Talisca. (Takvim.com.tr/ Foto Arşiv)

Talisca'yı büyük oranda ikna eden ve Suudi kulübüyle birden farklı kiralama formülü üzerinde pazarlıklarını sürdüren yönetim taraftara müjdeli haberi verebilmek için büyük çaba harcıyor.

Anderson Talisca. (Takvim.com.tr/ Foto Arşiv)Anderson Talisca. (Takvim.com.tr/ Foto Arşiv)

HAYRAN BIRAKACAK CİNSTEN
10 numara olmasına rağmen müthiş bir skorer kimliğe sahip olan Talisca'nın istatistikleri herkesi hayran bırakacak cinsten. Son iki durğı olan Çin kulübü Evergrande ve Suudi ekibi Al Nassr'da toplam 167 maça çıkan Sambacı tam 115 gol atarak adeta bir 9 numara istatistiği yakaladı.

Anderson Talisca. (Takvim.com.tr/ Foto Arşiv)Anderson Talisca. (Takvim.com.tr/ Foto Arşiv)

Ayrıca 23 de asist yapan Talisca böylece tam 138 gole direkt katkı verdi. 167 maçta 13 bir 492 dakika sahada kalan 30 yaşındaki futbolcu 97 dakikada bir skor katkısı vererek inanılması güç bir başarıya ulaştı.

Anderson Talisca. (Takvim.com.tr/ Foto Arşiv)Anderson Talisca. (Takvim.com.tr/ Foto Arşiv)

MOURINHO ÖZEL ÇALIŞIYOR!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Talisca'nın golcü özelliğinden faydalanmak ve yıldız futbolcunun performansını en yukarıya çekmek için formasyon değişikliğini düşündüğü bile belirtiliyor. Portekizli hoca bu konuda ciddi çalışmalar yürütüyor.

Anderson Talisca. (Takvim.com.tr/ Foto Arşiv)Anderson Talisca. (Takvim.com.tr/ Foto Arşiv)
TARAFTARLAR ÇOK HEYECANLI
Talisca ile ilgili gelişmeler Fenerbahçeli taraftarları fazlasıyla heyecanlandırmış durumda. Taraftarlar sosyal medya üzerinden Brezilyalı yıldızın gol videolarını beğeni yağmuruna tutuyor.

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