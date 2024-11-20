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Arda Güler'den ilginç istatistik!

Arda Güler, Real Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2023'ten bu yana A Milli Takım'da İspanyol devinden daha fazla süre şansı buldu. Söz konusu süreçten bu yana Real Madrid'de 747 dakika oynayan genç yıldız, milli takımda ise 1319 dakika sahada kaldı.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 11:39 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 11:39
Arda Güler’den ilginç istatistik!

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A Milli Takım'ın Galler ve Karadağ ile oynadığı maçların ardından Arda Güler'in performansı tartışmalara yol açtı.

Real Madrid'de bu sezon düzenli olarak forma şansı bulamayan ve İspanyol basınında sık sık gündem olan Arda Güler, Galler ve Karadağ maçlarında etkisiz bir performans ortaya koydu.

Arda Güler. (AA)Arda Güler. (AA)

MİLLİ TAKIMDA DAHA FAZLA OYNADI

19 yaşındaki futbolcunun, milli maçlardaki performansının ardından çarpıcı bir istatistik de ortaya çıktı. Arda Güler, Real Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2023'ten bu yana A Milli Takım'da İspanyol devinden daha fazla süre şansı buldu. Söz konusu süreçten bu yana Real Madrid'de 747 dakika oynayan genç yıldız, milli takımda ise 1319 dakika sahada kaldı.

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