Fenerbahçe’de Talisca gelirse sistem değişecek!

Ara transferin resmi olarak başlamasına 2 aydan az bir zaman kala Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz sürüyor. Anderson Talisca'nın transferi için Al Nassr'la pazarlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden Suudi kulübünü iknaya çalışıyor.

Anderson Talisca (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

SÜRPRİZLER OLACAK

Yönetimin Brezilyalı yıldızı bitirmesi durumunda bununla yetinmeyeceği ve Fenerbahçe'nin devre arasında beklenenden çok daha büyük bir değişime gideceği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Jose Mourinho, Talisca'nın gelmesi halinde formasyon değişikliğine gidecek.