Okan Buruk'tan flaş yorum! "Victor Osimhen Erling Haaland'dan iyi"

- Yunus Akgün'e devre arasında Boey gibi teklif gelse ne yaparsınız? "Hiçbir oyuncumu şu an kaybetmek istemem. Orada oyuncunun tavrı da önemli. Hani Boey gitmeyi çok istedi yani. Onun için önemli bir sıçramaydı. Bazen onun önüne geçemiyorsunuz. Şu an tabii ki hiçbir oyuncumu; Barış gibi, Yunus gibi oyuncularımın gitmesini istemem."

"ELİT TAKIMLARDA GÖRMÜYORSUNUZ"

-Geç oyuncu değişikliği yaptığınızı düşünüyor musunuz? "Guardiola'dan daha erken yaptığımı söyleyebilirim (Gülerek). Guardiola hiç oyuncu değiştirmiyor, öyle bir hocaya da rastlayabilirlerdi... Elit takım ve teknik direktörlere bakınca; çok erken oyuncu değişikliği görmüyorsunuz. Mesela; Tottenham maçında, değişiklik sonrası ileriye gideceğinize daha kötüye de gidebiliyor yani. Bu çok konuşuluyor. Değişiklik yaparsanız da gol yiyebilirsiniz. İnsanlar şeyi de bilmiyor mesela; Osimhen ile geçen Tottenham maçında oldu; Oyuncu değiştir diyor size, kimse görmüyor onu, değiştirine 'Osimhen niye çıktı?' oluyor. Bunları düşünebilmek lazım yani..."

"İKİ DÖRTLÜ DE GÜÇLÜ"

-Selçuk-Melo-Sneijder-Drogba mı? Torreira-Sara-Mertens-Osimhen mi daha ürkütücü? "Yani ikisi de güçlü. Galatasaray'ın efsane kadrolarından biri. O zaman Burak da vardı. Şimdi Icardi vardı sakatlandı. Galatasaray'a yakışan kadrolar. Kulübün efsanesi olmuş oyuncular. Bu vizyonu gösteren başkan, yönetici ve teknik direktörler de bu anlamda değerli."

"EN İYİSİ OSIMHEN"

-Avrupa'da Osimhen'den daha iyi bir forvet? "Gördüğüm oyuncular arasında en iyisi şu an. Osimhen %50-60'ında diyebilirim. Buraya geldi direkt oynamaya başladı, sakatlığı oldu, aslında fiziksel olarak %100 bulsa gerçekten çok önemli. Karakteri de çok önemli."