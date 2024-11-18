Okan Buruk'tan flaş yorum! "Victor Osimhen Erling Haaland'dan iyi"

"BARIŞ ALPER HER ZAMAN ÇALIŞIYOR"
-Barış Alper form düşüklüğü yaşıyor mu? Kendisiyle konuştunuz mu?
"Barış Alper'in performansından çok memnunum. Her zaman çalışıyor. Sağ bek, sol bek, açık, kanat beki, ön tarafa koyuyoruz. Her yerde oynuyor. Çok maç oynadı geçen sezondan bu yana. Mental olarak da yoruluyorsunuz. Bazı maçlarda skor katkısı olmadı ama fiziksel olarak rakipleri yıpratıyor. Mesela Tottenham maçında ciddi anlamda yıprattı rakibi."
JELERT KARARINI VERDİ
"Jelert; beğendiğimiz ve istediğimiz oyuncuydu. Ona şans vereceğiz tabii ki. Takıma önemli katkı sağlayacağını ileriye dönük düşünüyorum. Daha 21 yaşında. İleriye dönük önemli hizmet edecek oyuncu. Onun da bir öz güvene ihtiyacı var açıkçası. Birkaç maç devamlılıkla oynayabilirse. Burada hep bir yarış var."
"HOCAYA BAKMIYORUZ"
- Volkan Demirel'le karşılaşacaksınız. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz?
"Bodrumspor ile karşılaşacağız aslında. Hangi takımın hocası kim? diye hiç bakmıyoruz. Rakibe göre hazırlanıyoruz. Volkan hoca da iki maça çıktı, üçüncü maçına çıkacak, Hatay'da önemli işler yapmıştı, onun için de hayırlı olsun. Rakibe daha odaklıyız. Rakibin teknik direktöründen çok rakibe daha odaklıyız."
"EN ÇOK SAHİP ÇIKAN TÜRKLER"
"Berkan, Kerem Demirbay, Günay gibi oyuncular az süre aldılar ama içerideki dinamikler için önemli. Soyunma odasının gizli kaptanları vardır. Sahip çıkan, en çok koruyan kollayan oyuncular Türk oyuncular oluyor."