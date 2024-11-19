Beşiktaş Lyon’un forveti Orban’ı gündemine aldı!

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta hareketlilik yaşanıyor. Ocak ayında Immobile ile rekabet edebilecek bir forvet arayan Siyah-Beyazlılar'ın Lyon'da forma giyen Gift Orban'ı gündemine aldığı öğrenildi. Kartal'ın Fransız ekibinde fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Nijeryalı forveti kiralamak için ocak ayında teklif yapacağı belirlendi.

Gift Orban (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

KADROYA GİREMEDİ

Giovanni van Bronckhorst'un kanatta da oynayabilmesi nedeniyle Orban transferine onay verdiği ifade edilirken Fransız ekibinin de oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Siyah- Beyazlılar'ın ilgilendiği 22 yaşındaki golcü Lyon formasıyla bu sezon 5 maça çıktı.