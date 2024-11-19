SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş Lyon'un forveti Orban'ı gündemine aldı!

Siyah-Beyazlılar’ın Fransız ekibinde fazla forma şansı bulamayan genç yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. Ocak ayında Lyon’a kiralama teklifinde bulunulacağı gelen bilgiler arasında.

Özel Haber Özel Haber
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 07:05
Beşiktaş Lyon’un forveti Orban’ı gündemine aldı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta hareketlilik yaşanıyor. Ocak ayında Immobile ile rekabet edebilecek bir forvet arayan Siyah-Beyazlılar'ın Lyon'da forma giyen Gift Orban'ı gündemine aldığı öğrenildi. Kartal'ın Fransız ekibinde fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Nijeryalı forveti kiralamak için ocak ayında teklif yapacağı belirlendi.

Gift Orban (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Gift Orban (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

KADROYA GİREMEDİ
Giovanni van Bronckhorst'un kanatta da oynayabilmesi nedeniyle Orban transferine onay verdiği ifade edilirken Fransız ekibinin de oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Siyah- Beyazlılar'ın ilgilendiği 22 yaşındaki golcü Lyon formasıyla bu sezon 5 maça çıktı.

Gift Orban (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Gift Orban (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Söz konusu karşılaşmalarda 2 gol kaydeden Orban son maçlarda ise teknik direktör kararıyla kadroya alınmadı. Geçen sezonun devre arasında Gent'ten 14 milyon Euro'ya kadroya katılan Orban'ın kontratı 2028 yılında sona erecek.

SON DAKİKA