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Real Madrid çıldırdı! Davinson için dev rakam

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Davinson Sanchez için Real Madrid'in devreye girdiği belirtildi. İspanyol basını, eflatun beyazlıların Davinson için Galatasaray'a teklif edeceği rakamı da duyurdu.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 16:23 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 16:23
Real Madrid çıldırdı! Davinson için dev rakam

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Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Davinson Sanchez'in talipleri artmaya devam ediyor.

Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla teknik heyetin ve taraftarın yüzünü güldüren Kolombiyalı savunma oyuncusuna son olarak Real Madrid talip oldu.

Real Madrid çıldırdı! Davinson için dev rakam

İspanyol basınından Elfutbolero, Real Madrid'in Davinson Sanchez için Galatasaray'a 30 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı.

Söz konusu haberde İspanyol ekibinin oyuncuya yakından ilgi duyduğunu belirtilirken, Davinson Sanchez'in takımda Eder Militao'nun yerini doldurabilecek bir isim olduğuna vurgu yapıldı.

Real Madrid çıldırdı! Davinson için dev rakam

EN PAHALI SAVUNMA OYUNCUSU OLACAK

Davinson Sanchez'in Real Madrid'e transferi gerçekleşirse yıldız futbolcu, tarihteki en pahalı Kolobiyalı savunma oyuncularından biri olacak.

Davinson Sanchez Galatasaray formasıyla bu sezon 12 maçta görev aldı. Kolombiyalı yıldız futbolcu 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Real Madrid çıldırdı! Davinson için dev rakam

1.87 boyundaki defans oyuncusunun piyasa değeri 18 milyon euro. Sanchez'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'e kadar devam ediyor. (A Spor)

Real Madrid çıldırdı! Davinson için dev rakam

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