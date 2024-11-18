Real Madrid çıldırdı! Davinson için dev rakam

Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Davinson Sanchez'in talipleri artmaya devam ediyor.
Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla teknik heyetin ve taraftarın yüzünü güldüren Kolombiyalı savunma oyuncusuna son olarak Real Madrid talip oldu.
İspanyol basınından Elfutbolero, Real Madrid'in Davinson Sanchez için Galatasaray'a 30 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı.
Söz konusu haberde İspanyol ekibinin oyuncuya yakından ilgi duyduğunu belirtilirken, Davinson Sanchez'in takımda Eder Militao'nun yerini doldurabilecek bir isim olduğuna vurgu yapıldı.
EN PAHALI SAVUNMA OYUNCUSU OLACAK
Davinson Sanchez'in Real Madrid'e transferi gerçekleşirse yıldız futbolcu, tarihteki en pahalı Kolobiyalı savunma oyuncularından biri olacak.
Davinson Sanchez Galatasaray formasıyla bu sezon 12 maçta görev aldı. Kolombiyalı yıldız futbolcu 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.