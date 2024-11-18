Canlı yayında açıkladı! Hakan Çalhanoğlu Karadağ maçında yok

Hakan Çalhanoğlu (AA)

"KARADAĞ MAÇINDA OYNAYAMAYACAĞIM"

Basın toplantısında konuşan Hakan Çalhanoğlu, kritik randevu öncesinde sakatlığı için şunları söyledi; "Inter Başkanı Marotta'ya anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. Galler maçından sonra beni ve hocamızı direkt olarak aradılar. Burada kalmayı tercih ettim ama yarın maalesef maçta olamayacağım. Eski sakatlığım geri geldi, çok ciddi bir durum yok. Yırtığım yok. İnşallah Verona maçında sahada olacağım.