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Canlı yayında açıkladı! Hakan Çalhanoğlu Karadağ maçında yok

Ululsar B Ligi'nde Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Takımımızda takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Vincenzo Montella ile basın mensuplarının karşısına çıktı. Yıldız futbolcu zorlu randevuda oynayamayacağını açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 19:34 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 19:43
Canlı yayında açıkladı! Hakan Çalhanoğlu Karadağ maçında yok

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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ile oynayacağı kritik maç öncesinde zorlu bir kayıp yaşadı. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, teknik direktör Vincenzo Montella ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkarak önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniyle Karadağ maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Hakan Çalhanoğlu (AA)Hakan Çalhanoğlu (AA)

"KARADAĞ MAÇINDA OYNAYAMAYACAĞIM"

Basın toplantısında konuşan Hakan Çalhanoğlu, kritik randevu öncesinde sakatlığı için şunları söyledi; "Inter Başkanı Marotta'ya anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. Galler maçından sonra beni ve hocamızı direkt olarak aradılar. Burada kalmayı tercih ettim ama yarın maalesef maçta olamayacağım. Eski sakatlığım geri geldi, çok ciddi bir durum yok. Yırtığım yok. İnşallah Verona maçında sahada olacağım.

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