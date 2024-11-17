Erling Haaland’ın maaşı dudak uçuklatacak! Sözleşmesinde kriz kapıda

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Manchester City, futbol dünyasını kasıp kavuran süperstarı Erling Haaland ile sözleşme yenilemek için harekete geçti. İngiliz basınından The Mirror'ın haberine göre, kulüp, Norveçli golcü ile 2027 yılına kadar devam eden mevcut sözleşmesini uzatmayı ve maaşını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Erling Haaland attığı gollerle ilk günden bu yana Manchester City'nin en önemli gol ayağı (AFP) HAALAND'A REKOR MAAŞ TEKLİFİ Manchester City, 24 yaşındaki golcünün maaşını aylık 2 milyon Euro'ya, yıllık toplamda ise 24 milyon Euro'ya çıkarmayı planlıyor. Bu teklif, Haaland'ı dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasına sokacak. Kulüp, aynı zamanda sözleşme süresini uzatarak oyuncunun gelecekte bonservissiz ayrılma riskini ortadan kaldırmak istiyor.