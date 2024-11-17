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Erling Haaland'ın maaşı dudak uçuklatacak! Sözleşmesinde kriz kapıda

İngiliz devi Manchester City, golcü futbolcusu Erlling Haaland'ı uzun süre daha takımda tutabilmek adnına ilk adımını attı. Mavi beyazlı ekip kontratı 2027'ye kadar olan Norveçli futbolcuyla yeni bir sözleşme imzalamak ve rakiplerine mesaj vermek amacında. Ancak süreçte bir kriz var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 23:51 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 23:52
Erling Haaland’ın maaşı dudak uçuklatacak! Sözleşmesinde kriz kapıda

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Manchester City, futbol dünyasını kasıp kavuran süperstarı Erling Haaland ile sözleşme yenilemek için harekete geçti. İngiliz basınından The Mirror'ın haberine göre, kulüp, Norveçli golcü ile 2027 yılına kadar devam eden mevcut sözleşmesini uzatmayı ve maaşını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Erling Haaland attığı gollerle ilk günden bu yana Manchester City'nin en önemli gol ayağı (AFP)Erling Haaland attığı gollerle ilk günden bu yana Manchester City'nin en önemli gol ayağı (AFP)

HAALAND'A REKOR MAAŞ TEKLİFİ

Manchester City, 24 yaşındaki golcünün maaşını aylık 2 milyon Euro'ya, yıllık toplamda ise 24 milyon Euro'ya çıkarmayı planlıyor. Bu teklif, Haaland'ı dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasına sokacak. Kulüp, aynı zamanda sözleşme süresini uzatarak oyuncunun gelecekte bonservissiz ayrılma riskini ortadan kaldırmak istiyor.

Erling Haaland dünyanın en pahalı oyuncularından biri (REUTERS)Erling Haaland dünyanın en pahalı oyuncularından biri (REUTERS)

SERBEST KALMA MADDESİ KRİZİ

Sözleşme görüşmelerindeki en önemli konu, Haaland'ın mevcut anlaşmasında yer alan 150 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi. Yıldız oyuncunun menajeri Rafaela Pimenta, bu maddenin korunmasını isterken, Manchester City bu koşulu tamamen kaldırmayı hedefliyor. Bu gelişmeler, dünya devi Real Madrid'in de dikkatini çekmiş durumda. Ancak serbest kalma maddesinin kaldırılması, İspanyol devinin transfer şansını önemli ölçüde zorlaştırabilir.

Erling Haaland bu sezon Manchester City formasıyla 16 maçta 15 gol attı (REUTERS)Erling Haaland bu sezon Manchester City formasıyla 16 maçta 15 gol attı (REUTERS)

FIRTINA GİBİ SEZON BAŞLANGICI

2024/25 sezonuna etkileyici bir başlangıç yapan Haaland, Manchester City formasıyla çıktığı 16 maçta tam 15 gol kaydetti. Yıldız oyuncu, takımın skor yükünü üstlenerek adeta gol makinesi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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