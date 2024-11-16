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Türkiye maçı Ada basınında manşetlerde! "Umudumuzu artırdık"

A Milli Takımımız, Uluslar B Ligi'nin 5'inci haftasında Galler ile karşılaştı. Kayseri'de oynanan bir maçta ilk defa galibiyet dışında sonuç alan ay yıldızlılar, sahadan 0-0 beraberlikle ayrılarak A Ligi'ne yükselme umudunu son maça bıraktı. Karşılaşmanın ardından Galli basını mücadeleye geniş yer ayırırken odak noktasında Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı penaltı vardı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 00:11 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 00:13
Türkiye maçı Ada basınında manşetlerde! Umudumuzu artırdık

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Türkiye, Uluslar Ligi'ndeki 5'inci maçında Galler ile 0-0 berabere kalarak 2 puan kaybetti ve umudunu Karadağ'a bıraktı. A Ligi'ne yükselmek isteyen milliler, kazanması halinde üst tura direkt olarak çıkacak. Beraberlik ve yenilgide ise diğer maç önemli hale gelecek.

Türkiye maçı Galli basınında manşetlerde! Umudumuzu artırdık

Zorlu karşılaşmanın ardından Gali ve İngiliz basını mücadeleye geniş yer verdi. Odak noktası Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı penaltı ve Craig Bellamy ile yakalanan çıkış oldu.

İşte atılan başlıklar...

Türkiye maçı Galli basınında manşetlerde! Umudumuzu artırdık

Wales Online: Craig Bellamy, Kerem'in kaçırdığı penaltıyla yenilmezliğini sürdürdü

Eğer bu mücadele 90 dakika devam etseydi belki de Türkiye'yi yenebilirdik.

Türkiye maçı Galli basınında manşetlerde! Umudumuzu artırdık

The Guardian: Galler Türkiye'de yakaladığı beraberlikle umutlarını artırdı

Craig Bellamy'nin Dünya Kupası yolculuğu için işaret ettiği Türkiye'den beraberlikle ayrılmak sevindirici.

Türkiye maçı Galli basınında manşetlerde! Umudumuzu artırdık

Irish Examiner: Türkiye kaçırdığı penaltıyla Galler'e 1 puan hediye etti

Kerem Aktürkoğlu'nun 89'uncu dakikasında atamadığı golle Galler yoluna yenilgisizliğine bir çentik daha attı.

Türkiye maçı Galli basınında manşetlerde! Umudumuzu artırdık

BBC: Galler penaltıda hüzün yaşarken beraberliği kurtardı

Kerem Aktürkoğlu'nun 89. dakikada attığı penaltıyı kaçırması sonrası Galler, Kayseri'de oynanan maçta rakibiyle golsüz berabere kalarak Milletler Ligi'nin en üst ligine çıkma umutlarını korumayı başardı.

Türkiye maçı Galli basınında manşetlerde! Umudumuzu artırdık

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