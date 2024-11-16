Türkiye maçı Ada basınında manşetlerde! "Umudumuzu artırdık"

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Türkiye, Uluslar Ligi'ndeki 5'inci maçında Galler ile 0-0 berabere kalarak 2 puan kaybetti ve umudunu Karadağ'a bıraktı. A Ligi'ne yükselmek isteyen milliler, kazanması halinde üst tura direkt olarak çıkacak. Beraberlik ve yenilgide ise diğer maç önemli hale gelecek.

Zorlu karşılaşmanın ardından Gali ve İngiliz basını mücadeleye geniş yer verdi. Odak noktası Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı penaltı ve Craig Bellamy ile yakalanan çıkış oldu. İşte atılan başlıklar...