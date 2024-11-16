Umutlar Karadağ’a! Türkiye Galler ile 0-0 berabere kaldı

Büyük umutlarla çıktığımız Galler maçında istediğimizi alamadık. Ay yıldızlılar rakibini aşmakta zorlanınca sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. İşte İşte Türkiye - Galler maçında yaşananlar...
Büyük umutlarla çıktığımız Galler maçında istediğimizi alamadık. Ay yıldızlılar rakibini aşmakta zorlanınca sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. İşte İşte Türkiye - Galler maçında yaşananlar...
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı yayın sağında bulunan Arda Güler'e verdi. Arda Güler'in şutunda top kaleci Darlow'da kaldı.
14. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışı sonrası ceza sahası dışında toplu buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda, meyin yuvarlak üstten auta çıktı.
27. dakikada Hakan Çalhanoğlu'un ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak savunmadan sekip üstten kornere gitti.
32. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Yunus Akgün kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yunus Akgün'ün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Darlow'dan oyun alanına döndü.
45+5'inci dakikada Wilson'un ceza saha dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyuna alanına döndü.
Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
52. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışında kontrol eden Yunus'un sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
66. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
67. dakikada sağ kanattan aldığı topla çizgiye kadar inen Yunus topu müsait pozisyondaki Enes'e çevirdi. Enes'in kale önündeki şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
77. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Arda'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
86. dakikada Yunus, ceza sahası içerisinde Willams'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.
87. dakikada Kerem'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.
İzlanda ile karşılaşan ve sahadan 4-2 galibiyetle ayrılan milli takımımızda kalede son olarak Uğurcan Çakır görev yapmıştı. Deneyimli file bekçisi Mert Günok, sakatlığını atlatmasının ardından yeniden eldivenlerini giyerek Galler karşısındaki yerini aldı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler karşısındaki hücum hattında değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Başarılı çalıştırıcı, Kenan Yıldız'ın kart cezası nedeniyle Kerem Aktürkoğlu'nu oynatırken sağ kanatta ise İrfan Can Kahveci'nin yerine Yunus Akgün forma giydi. Barış Alper Yılmaz da ileri uçta gol aradı.
Abdülkerim Bardakcı Türkiye'nin Galler ile karşılaştığı mücadelenin 62'inci dakikasında sarı kart gördü. İtiiazları sonrasında hakem Munuera'nun kart gösterdiği yıldız futbolcu, Karadağ maçında cezalı duruma düştü. Buna göre deneyimli stoper 19 Kasım'daki mücadelede forma giyemeyecek.
Eren Elmalı da yaşadığı sakatlık sonrasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Uluslar B Ligi'nde Galler'i ağırlayan milli takımımızda Hakan Çalhanoğlu için önemli bir akşam yaşandı. Bizim Çocuklar'ın kaptanı ve deneyimli oyuncusu kırmızı beyazlı forma ile 95'inci maçına çıkarak en çok oynayan 6. isim olmayı başardı.
Gurbetçi futbolcu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bıraktı.
UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Türkiye, son maçında Karadağ ile kozlarını paylaşacak. 19 Kasım 2024 Salı tarihinde oynanacak maç 22.45'te başlayacak.
Galler ise evinde İzlanda'yı konuk edecek.
UEFA ULUSLAR B LİGİ PUAN DURUMU
|SIRA
|ÜLKE
|O
|P
|A
|1
|TÜRKİYE
|4
|11
|+5
|2
|GALLER
|4
|9
|+2
|3
|İZLANDA
|4
|7
|-0
|4
|KARADAĞ
|4
|0
|-7
TÜRKİYE A LİGİ'NE NASIL YÜKSELİR?
Play-offu garantileyen millilerimiz Karadağ ile karşılaşacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde diğer maçın sonucuna bakmayacak ve A Ligi'ne yükselecek. Beraberlik halinde ise Galler'in İrlanda'yı 3 farklı yenmesi gerekiyor. Yenilgi halinde ise Galler'in beraberliği ve mağlubiyeti yine yeterli olacak.