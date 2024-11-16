Umutlar Karadağ’a! Türkiye Galler ile 0-0 berabere kaldı

Milli takımda hücum hattı değişti (REUTERS) HÜCUM HATTINDA DEĞİŞİKLİK A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler karşısındaki hücum hattında değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Başarılı çalıştırıcı, Kenan Yıldız'ın kart cezası nedeniyle Kerem Aktürkoğlu'nu oynatırken sağ kanatta ise İrfan Can Kahveci'nin yerine Yunus Akgün forma giydi. Barış Alper Yılmaz da ileri uçta gol aradı.

Abfdülkerim Bardakcı cezası nedeniyle Karadağ maçında oynayamayacak (AA) ABDÜLKERİM CEZALI Abdülkerim Bardakcı Türkiye'nin Galler ile karşılaştığı mücadelenin 62'inci dakikasında sarı kart gördü. İtiiazları sonrasında hakem Munuera'nun kart gösterdiği yıldız futbolcu, Karadağ maçında cezalı duruma düştü. Buna göre deneyimli stoper 19 Kasım'daki mücadelede forma giyemeyecek. Eren Elmalı da yaşadığı sakatlık sonrasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Hakan Çalhanoğlu 95'inci kez Türkiye forması giydi (AA) HAKAN ÇALHANOĞLU 6. SIRAYA YÜKSELDİ Uluslar B Ligi'nde Galler'i ağırlayan milli takımımızda Hakan Çalhanoğlu için önemli bir akşam yaşandı. Bizim Çocuklar'ın kaptanı ve deneyimli oyuncusu kırmızı beyazlı forma ile 95'inci maçına çıkarak en çok oynayan 6. isim olmayı başardı. Gurbetçi futbolcu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bıraktı.

Eren Elmalı sakatlığı sonrası maçtan çıkmak zorunda kaldı (AA) SON MAÇ KARADAĞ'DA UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Türkiye, son maçında Karadağ ile kozlarını paylaşacak. 19 Kasım 2024 Salı tarihinde oynanacak maç 22.45'te başlayacak. Galler ise evinde İzlanda'yı konuk edecek.

Uluslar Ligi Kupası (GOAL) UEFA ULUSLAR B LİGİ PUAN DURUMU SIRA ÜLKE O P A 1 TÜRKİYE 4 11 +5 2 GALLER 4 9 +2 3 İZLANDA 4 7 -0 4 KARADAĞ 4 0 -7 TÜRKİYE A LİGİ'NE NASIL YÜKSELİR? Play-offu garantileyen millilerimiz Karadağ ile karşılaşacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde diğer maçın sonucuna bakmayacak ve A Ligi'ne yükselecek. Beraberlik halinde ise Galler'in İrlanda'yı 3 farklı yenmesi gerekiyor. Yenilgi halinde ise Galler'in beraberliği ve mağlubiyeti yine yeterli olacak. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman ve nerede? Katılacak takımlar 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman ve nerede? Katılacak takımlar