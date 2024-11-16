Mike Tyson Jake Paul maçını kim kazandı? 80 milyon dolarlık maçın skoru...

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki büyük mücadele AT&T Stadyumu'nda 80 bin kişinin izlediği 80 milyon dolarlık bir karşılaşma olarak başladı. Maçın ilk rauntunda Tyson'ın agresif yaklaşımına karşı Jake Paul, daha fazla isabet sağlayarak etkili bir performans sergiledi. Paul ikinci rauntla birlikte daha soğukkanlı ve güvenli bir stratejiyle dövüşmeye başladı. Paul, Tyson'ın güçlü kroşelerine karşı başarılı bir şekilde savunma yaptı.

(Takvim Foto Arşiv) Kıyasıya bir mücadele yaşandı Maçın ilerleyen rauntlarında Jake Paul, Tyson'ı uzak tutmayı başardı ve güçlü sol direkleriyle efsane boksöre sürekli baskı uyguladı. Beşinci rauntta etkili bir sağ kroşe ile Tyson'ı zor durumda bıraksa da Tyson her defasında direnerek ayakta kalmayı bildi. Altıncı ve yedinci rauntlarda Paul Tyson'a mide ve karaciğere sert darbelerle yüklenmeye devam etti ancak Tyson'ın yaşına rağmen gösterdiği dayanıklılık ve tecrübe maçı nakavt olmadan tamamlamasına olanak sağladı.