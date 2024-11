Ertuğrul Doğan’dan sürdürülebilir ekonomi vurgusu: Faiz yükü bitti!

İşte Ertuğrul Doğan'ın sözleri...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda konuştu (DHA)

"TRABZONSPOR'UN 3 BÜYÜK PROBLEMİ VAR"

"Bu sene bizim için iyi başlayan bir yıl olmadı. Saha sonuçlarından dolayı tüm camiaya karşı mahcubuz. Şenol Hocamızla beraber inancımız tam. Ben yaklaşık olarak 20 aydır başkanlık yapıyorum. Son 4 yıldır İstanbul'da yaşıyordum. Ancak 41 yıl bu sokaklarda yaşadım, sokaklarda büyüdüm, tribünlerde büyüdüm. Burada iş yaptık. Trabzonspor Başkanlığı, benim bu hayatta gelebileceğim en onurlu ve şerefli görev. 20 ay içinde ekonomik anlamda önemli işler yaptık. Yeri gelmişken, şehrimizin önemli değerleri burada. Trabzonspor'un tabi ki 3 tane büyük problemi var. En önemli sorun, gelir-gider dengesizliği. Şu anda takım maliyetimiz yaklaşık 35 milyon Euro seviyelerinde. Bunun üzerine gelen vergi maliyeti var ve işletme giderlerimiz

Baktığımız zaman işin özeti şu... Trabzonspor'umuzun 45-50 milyon Euro bulması lazım. Bunları yaparken önceki yıllardan gelen ciddi bir borç yükü var. Bu şehirde sürekli konuşuluyor. Göreve geldiğimizde borç yaklaşık 3 milyar civarındaydı. 20 aydır bu görevdeyiz ve sadece bu süre zarfında gelen faiz 1.2 milyar TL seviyelerinde. Ayrıca yaklaşık olarak ekside olduğumuz bakiyeyi kapattık. Parayı bulduk ama nerede? Bu burada. Bankalar Birliği'nden çıkmasaydık, kulübü 815 milyon TL faiz yükünden kurtaramazdık. Bitmedi. Önümüzdeki en önemli problem, ilk sırada vergi borcu. Şu an yaklaşık 2 milyar TL civarında bir vergi borcu var."

"TRABZONSPOR'UN BORCUNU ÖDEMEYE HAZIRIM"

"Trabzonspor'un gelir kalemlerini artırması gerekiyor. Bu gelirlerle bir an önce Trabzonspor'un, yüzde 50'nin üzerinde faiz işleyen vergi borcundan kurtulması şart. Bir ay sonra 2,5 milyara ulaşacak olan bu vergi borcu, mevcut faiz yapısıyla sürdürülebilir bir durumda değil. Biz, göreve geldiğimiz günden beri daha çok belediye başkanlarımızla bir araya gelme fırsatımız oldu. Hep birlikte yemek yedik. Her biriniz bu konuya ilgili ve alakalıydınız. Bu, tek başıma ya da yalnızca benim yönetimimin başarabileceği bir iş değil. Bunun ana sorumlusu biz değiliz; ancak ben, ilk göreve geldiğim günden beri söylüyorum.

Bu borcu ödemeye talibim. Eğer gelir-gider dengesizliğinden kaynaklı bu rakamlar üzerine eklenmiş olsaydı, şu an 10 milyar liranın üzerinde bir borç konuşuyor olurduk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum; bize her zaman kardeşliğini ve Trabzonsporluluğunu gösterdi. Belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum; bizimle dertlendiklerini, aynı sıkıntıları çektiklerini birebir şahit olduk. Trabzonspor'u bu sıkıntılardan kurtarmak için herkesin desteğine ihtiyaç var. Ben her gittiğim yerde bu durumu dile getiriyorum, ancak bu anlamda bana yeterli destek verilmedi."