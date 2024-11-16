SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kerem Aktürkoğlu özür diledi! "Bunu konuşacak durumda değilim"

Galler ile 0-0 berabere kalarak şansını son maça bırakan Kerem Aktürkoğlu, kaçırdığı penaltı ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Yıldız kanat oyuncusu özür dileyerek Karadağ deplasmanında telafi etmek istediklerini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 22:33 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 22:34
Kerem Aktürkoğlu özür diledi! Bunu konuşacak durumda değilim

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli takımımızın yıldız oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, 0-0 biten Galler maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kerem AKtürkoğlu kaçırdığı penaltı sonrası büyük üzüntü yaşadı (REUTERS)Kerem AKtürkoğlu kaçırdığı penaltı sonrası büyük üzüntü yaşadı (REUTERS)

Kaçırdığı penaltıya değinen Kerem, "Kayseri halkına teşekkür ederiz, harika bir ortam vardı. Galibiyet hediye etmek istiyorduk ama kaçırdığım penaltıdan dolayı bunu yapamadık. Hak ettiğimiz A Ligi'ne çıkamadık. Bundan dolayı halkımızdan özür diliyorum. Umarım Karadağ maçında gerekeni yaparız ve A Ligi'ne çıkarız. Her maça galibiyet almak için çıkıyoruz. Bundan önce de böyleydi, Karadağ maçında da böyle olacak. Tekrardan kaçırdığım penaltıdan dolayı özür diliyorum." sözlerini sarf etti.

"Hangi iksir formunu böyle yükseltti?" sorusunu yanıtlayan Kerem, "Şu an bunu konuşacak durumda değilim ağabey, umarım telafi ederiz." dedi.

SON DAKİKA