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Vincenzo Montella'dan Galler maçı yorumu: Bahaneye gerek yok!

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler ile 0-0 berabere kalınan maçın arıdndan açıklamalarda bulundu. İtalyan antrenör, oyuncularıyla gurur duyduklarını ve son maçta ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi. Bahane açmaya gerek olmadığını da dile getiren 51 yaşındaki çalıştırıcı, A Ligi'ne yükselmek istediklerini ifade etti.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 22:48 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 22:48
Vincenzo Montella’dan Galler maçı yorumu: Bahaneye gerek yok!

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"MAÇI DOMİNE ETTİK"

Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar domine ettik, çok fırsat bulduk, çok az şans verdik ama olmadı."

Vincenzo Montella’dan Galler maçı yorumu: Bahaneye gerek yok!

"İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALMAK İSTİYORUZ"

"Maalesef beraberlikle bitirdik ama bir sonraki maçla birlikte istediğimiz sonuçlara ulaşmak istiyoruz."

Vincenzo Montella’dan Galler maçı yorumu: Bahaneye gerek yok!

"GURUR DUYDUK"

"Maçı analiz etmemiz, fiziksel ve zihinsel analiz yapmamız gerekiyor. Sonra en iyi oyuncularımızı sahaya süreceğiz. Böyle bir maçtan sonra zaten gurur duyduğumuz oyuncularımızla daha da gurur duyduk."

Vincenzo Montella’dan Galler maçı yorumu: Bahaneye gerek yok!

"BAYRAĞI YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ"

"Evimizde oynadığımız, bir sürü fırsat kaçırdığımız ve berabere kaldığımız maçtan sonra soyunma odasına girdiğinizde herkesi üzgün görüyorsunuz. Bu yüzden takımla gurur duyuyoruz. Türk Bayrağı'nı yüreğimizde hissettiğimizin bir göstergesidir bu."

Vincenzo Montella’dan Galler maçı yorumu: Bahaneye gerek yok!

"BAHANEYE GEREK YOK"

"Modern futbol bu şekilde, herhangi bir bahaneye yer açmaya gerek yok. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapacağız. Böyle bir tempoda ve yoğun tempoda bunlar normal, elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Vincenzo Montella’dan Galler maçı yorumu: Bahaneye gerek yok!

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