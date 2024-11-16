Vincenzo Montella’dan Galler maçı yorumu: Bahaneye gerek yok!

"Evimizde oynadığımız, bir sürü fırsat kaçırdığımız ve berabere kaldığımız maçtan sonra soyunma odasına girdiğinizde herkesi üzgün görüyorsunuz. Bu yüzden takımla gurur duyuyoruz. Türk Bayrağı'nı yüreğimizde hissettiğimizin bir göstergesidir bu."

"BAHANEYE GEREK YOK"

"Modern futbol bu şekilde, herhangi bir bahaneye yer açmaya gerek yok. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapacağız. Böyle bir tempoda ve yoğun tempoda bunlar normal, elimizden gelenin en iyisini yapacağız."