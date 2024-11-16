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Hakan Çalhanoğlu'ndan sakatlık açıklaması! "Henüz hazır değilim"

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Kayseri'de 0-0 sona eren Galler karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulunarak sakatlığı hakkında konuştu.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 22:27 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 22:27
Hakan Çalhanoğlu’ndan sakatlık açıklaması! Henüz hazır değilim

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95'inci kez milli formayı terleterek bu alanda 6'ıncı sıraya yükselen Hakan Çalhanoğlu, 45 dakika sahada kalabildi. Gurbetçi futbolcu yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

Karşılaşma sonrasında konuşan deneyimli orta saha, sakatlığu hakkında "Çok maç trafiği olduğu için dinlenme sürecim az oluyor. Sakatlığımdan 2 hafta sonra döndüm. Yine aynı yerim ağrıdı, batmaya başladı. Risk almak istemedim, yarın bakacağız MR'da. Tam hazır değilim." dedi.

Hakan Çalhanoğlu (AA)Hakan Çalhanoğlu (AA)

Kaptan Hakan Çalhanoğlu maç ve kaçan penaltı için; "Futbolda böyle şeyler oluyor ama iyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda iyi oynadık, onları çok sıkıştırdık ama olmadı. Yolumuza bakmamız gerekiyor." diye konuştu. Kerem'i çok iyi anlayabiliyorum. Penaltılar kaçabilir, bizi onu motive etmeye çalıştık. Şimdi toplantıda da söyledim, arkasında dağ gibi ailesi var. Penaltılar her zaman yüzde 50-50'dir. Hiç sorun yok, önümüze bakacağız." sözlerini sarf etti.

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