Hakan Çalhanoğlu'ndan sakatlık açıklaması! "Henüz hazır değilim"

Hakan Çalhanoğlu (AA)

Kaptan Hakan Çalhanoğlu maç ve kaçan penaltı için; "Futbolda böyle şeyler oluyor ama iyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda iyi oynadık, onları çok sıkıştırdık ama olmadı. Yolumuza bakmamız gerekiyor." diye konuştu. Kerem'i çok iyi anlayabiliyorum. Penaltılar kaçabilir, bizi onu motive etmeye çalıştık. Şimdi toplantıda da söyledim, arkasında dağ gibi ailesi var. Penaltılar her zaman yüzde 50-50'dir. Hiç sorun yok, önümüze bakacağız." sözlerini sarf etti.