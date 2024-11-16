Cimbom’da büyük hüsran! Bek mevkilerinde oynayan 5 oyuncunun 1 gollük katkısı 166.8 milyon TL’ye patladı

Galatasaray'da geçen sezondan bu yana sağ ve sol bekte 5 isim forma giydi. Bu oyuncular toplamda 2 gol, 3 asitlik katkı sağlayabildi. Geçen sezona sol bekte Leipzig'ten kiraladığı Angelino ile başlayan Cimbom, 19 maç forma giyen İspanyol oyuncudan 1 gol, 1 asistlik katkı alıp devre arasında yollarını ayırmıştı.
Derrick Köhn (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
Aslan devre arasında Hannover'den 3.3 milyon Euro'ya Derrick Köhn'ü transfer etmiş, 19 maça çıkan ve 1 gol, 1asist üreten Alman sol bek de sezon başında Werder Bremen'e kiralanmıştı.
Serge Aurier (Takvim.com.tr)
Geçen sezonun devre arasında Nottingham Forest'tan 100 bin Euro'ya kiralanan Fildişili sağ bek Serge Aurier ise 4 maça çıkıp skor katkısında bulunamadı.
Bu sezon Monaco'dan 9 milyon Euro'ya kadroya katılan Senegalli sol bek Ismael Jakobs ise 8 maçta 1 asist yaptı. Bu sezon 9 milyon Euro'ya Kopenhag'dan transfer edilen Danimarkalı sağ bek Jelert ise 14 maçta skor üretemedi. Toplamda 5 gol üretebilen ve 22.9 milyon Euro (834 milyon TL) harcanan bu isimlerin 1 gollük katkısı için Aslan tam 166,8 milyon TL ödedi.