Cimbom’da büyük hüsran! Bek mevkilerinde oynayan 5 oyuncunun 1 gollük katkısı 166.8 milyon TL’ye patladı

Galatasaray 'da geçen sezondan bu yana sağ ve sol bekte 5 isim forma giydi. Bu oyuncular toplamda 2 gol, 3 asitlik katkı sağlayabildi. Geçen sezona sol bekte Leipzig'ten kiraladığı Angelino ile başlayan Cimbom, 19 maç forma giyen İspanyol oyuncudan 1 gol, 1 asistlik katkı alıp devre arasında yollarını ayırmıştı.

Bu sezon Monaco'dan 9 milyon Euro'ya kadroya katılan Senegalli sol bek Ismael Jakobs ise 8 maçta 1 asist yaptı. Bu sezon 9 milyon Euro'ya Kopenhag'dan transfer edilen Danimarkalı sağ bek Jelert ise 14 maçta skor üretemedi. Toplamda 5 gol üretebilen ve 22.9 milyon Euro (834 milyon TL) harcanan bu isimlerin 1 gollük katkısı için Aslan tam 166,8 milyon TL ödedi.