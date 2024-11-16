Hakan Çalhanoğlu o listede 6’ıncı sıraya yükseldi! İşte geçtiği efsane

Uluslar B Ligi'nde Galler'i ağırlayan milli takımımızda Hakan Çalhanoğlu için önemli bir akşam yaşandı. Bizim Çocuklar'ın kaptanı ve deneyimli oyuncusu kırmızı beyazlı forma ile 95'inci maçına çıkarak en çok oynayan 6. isim olmayı başardı.

Gurbetçi futbolcu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bıraktı.

Hakan Çalhanoğlu (AA)

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye - Galler karşılaşmasında 95'inci A Millî maçına çıkan kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, Tugay Kerimoğlu'nu geride bırakarak A Millî Takımımızın formasını en çok giyen 6. futbolcu konumuna yükseldi." ifadeleri kullanıldı.