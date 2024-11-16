Denis Draguş’tan ayrılık iddialarına yalanlama

Denis Draguş , bazı internet siteleri ve gazetelerde ayrılmak istediği yönünde haber çıkan haberler ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Rumen yıldız iddiaları yalanladı ve çok şaşırdığını söyledi.

Denis Draguş (AA)

Draguş, Trabzonspor gibi büyük bir camianın parçası olmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

"Son günlerde Rumen basınına dayandırılarak yayılan ve tamamen asılsız olan haberlere büyük bir şaşkınlıkla tanık oldum. Bu tür spekülasyonların, bazı çıkarlar doğrultusunda yapıldığını düşünüyorum. Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki Trabzonspor'da çok mutluyum. Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile aramda son derece iyi bir iletişim var ve kulübümüze en iyi şekilde hizmet etmeye kararlıyım. Sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takımımızın başarılarına katkıda bulunmayı hedefliyorum. Taraftarlarımızdan, bu tür temelsiz haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyorum."