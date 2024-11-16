Fenerbahçe’den flaş Cengiz Ünder kararı! Mourinho onay verdi

Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları aralıksız olarak devam ederken, takımdan ayrılması muhtemel isimler ise netleşmeye başladı. Bu oyuncuların başında ise Cengiz Ünder 'in geldiği öğrenildi.

Bu sezon ise tecrübeli futbolcu formadan çok uzak kaldı. 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 2, Avrupa Ligi'nde de 1 maçta 101 dakika şans buldu. Bunun en büyük sebebi ise Tadic'in sol kanada geçmesi, alternatifinin ise Kahveci olması.