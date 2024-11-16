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Fenerbahçe'den flaş Cengiz Ünder kararı! Mourinho onay verdi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler sakatlık problemleriyle uğraşırken, teknik direktör Jose Mourinho milli ara sonrası takımı en iyi seviyesine getirmek için uğraşıyor. Gözünü bir yandan da ara transfer dönemine çeviren sarı lacivertlilerde Cengiz Ünder ile ilgili de flaş bir karar alındı.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 12:39 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 12:39
Fenerbahçe’den flaş Cengiz Ünder kararı! Mourinho onay verdi

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları aralıksız olarak devam ederken, takımdan ayrılması muhtemel isimler ise netleşmeye başladı. Bu oyuncuların başında ise Cengiz Ünder'in geldiği öğrenildi.

Fenerbahçe’den flaş Cengiz Ünder kararı! Mourinho onay verdi

Geçen sezon zaman zaman sakatlıklarla boğuşan milli futbolcu, özellikle İrfan Can Kahveci'nin kariyer sezonunu yaşaması nedeniyle uzun süre yedek kulübesine mahkum kalmıştı. Ünder sezonu 9 gol, 2 asistle tamamlamıştı.

Fenerbahçe’den flaş Cengiz Ünder kararı! Mourinho onay verdi

Bu sezon ise tecrübeli futbolcu formadan çok uzak kaldı. 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 2, Avrupa Ligi'nde de 1 maçta 101 dakika şans buldu. Bunun en büyük sebebi ise Tadic'in sol kanada geçmesi, alternatifinin ise Kahveci olması.

Fenerbahçe’den flaş Cengiz Ünder kararı! Mourinho onay verdi

Cengiz bu hamlelerin ardından kanadında 3. oyuncu konumuna düştü. Uzun süreli bir sakatlıkta yaşayan Cengiz'in daha fazla forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakacağı bildirildi. Milliyet'te yer alan haberde teknik direktör Jose Mourinho'nun da milli futbolcunun gidişine onay vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe’den flaş Cengiz Ünder kararı! Mourinho onay verdi

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Fenerbahçe’den flaş Cengiz Ünder kararı! Mourinho onay verdi
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