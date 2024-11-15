2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman ve nerede? Katılacak takımlar

2025 FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NA KATILAN TAKIMLAR NASIL SEÇİLDİ?

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi'nin 2021-2024 yılları arasındaki şampiyonları ile birlikte en yüksek puana sahip takımlar belirlendi. Asya'dan ise AFC Şampiyonlar Ligi'nin son 3 şampiyonu ile son 4 yılın en yüksek puanlı takımı tecih edildi. Afrika'dan CAF Şampiyonlar Ligi'nin 2 şampiyonu ile en yüksek puanlı 2 takımına yer verildi. Kuzey Amerika'dan 4 yılın CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonları, Güney Amerika'dan Libertadores'in 4 şampiyonu ve 4 yılın en yüksek puana sahip takımları, Avustralya kıtasından 4 yılın en yüksek puan toplayan takımı yer aldı.