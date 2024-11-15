2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman ve nerede? Katılacak takımlar

2025 FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NA KATILAN TAKIMLAR NASIL SEÇİLDİ?
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi'nin 2021-2024 yılları arasındaki şampiyonları ile birlikte en yüksek puana sahip takımlar belirlendi. Asya'dan ise AFC Şampiyonlar Ligi'nin son 3 şampiyonu ile son 4 yılın en yüksek puanlı takımı tecih edildi. Afrika'dan CAF Şampiyonlar Ligi'nin 2 şampiyonu ile en yüksek puanlı 2 takımına yer verildi. Kuzey Amerika'dan 4 yılın CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonları, Güney Amerika'dan Libertadores'in 4 şampiyonu ve 4 yılın en yüksek puana sahip takımları, Avustralya kıtasından 4 yılın en yüksek puan toplayan takımı yer aldı.
2025 FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI HANGİ STATLARDA OYNANACAK?
32 takımın katılacağı 2025 FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası'na Los Angeles Rose Bowl Stadyumu, New York MetLife Stadyumu, Kuzey Carolina Bank of America Stadyumu, Atlanta Mercedes-Benz Stadyumu, Philadelphia Lincoln Financial Field Stadyumu, Seattle Lumen Field, Miami Hard Rock Stadyumu, Orlando Camping Wolrd Stadyumu ve Inter ve Co Stadyumu, Tennessee Geodis Park, Cincinnati TQL Stadyumu, Washington Audi Field ev sahipliği yapacak.
2025 FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NIN FORMATI
Şampiyonluğa ulaşmak için büyük savaş verilecek organizasyonda takımlar 4'erli olarak 8 gruba ayrılacak. 2 takım son 16 turuna kalacak ve sonrasında tek maçlı eliminasyon sistemi ile ilerlenecek. Şampiyonu belirleyecek final maçı 82.500 seyirci kapasiteli New York MetLife Stadyumu'nda oynanacak.