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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman ve nerede? Katılacak takımlar

32 takımın katılımıyla ilk kez düzenlencek bir organizasyonla futbolseverlerin karşısına çıkacak olan 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na dair bilgiler merak konusu haline geldi. 5 Aralık'ta düzenlenecek kura çekimi ile birlikte grupların belirleneceği turnuvaya hangi takımların katılacağı ve ne zaman başlayacağı öğrenilmek isteniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 18:16 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 18:26
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman ve nerede? Katılacak takımlar

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2025 FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NA KATILAN TAKIMLAR NASIL SEÇİLDİ?

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi'nin 2021-2024 yılları arasındaki şampiyonları ile birlikte en yüksek puana sahip takımlar belirlendi. Asya'dan ise AFC Şampiyonlar Ligi'nin son 3 şampiyonu ile son 4 yılın en yüksek puanlı takımı tecih edildi. Afrika'dan CAF Şampiyonlar Ligi'nin 2 şampiyonu ile en yüksek puanlı 2 takımına yer verildi. Kuzey Amerika'dan 4 yılın CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonları, Güney Amerika'dan Libertadores'in 4 şampiyonu ve 4 yılın en yüksek puana sahip takımları, Avustralya kıtasından 4 yılın en yüksek puan toplayan takımı yer aldı.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman ve nerede? Katılacak takımlar

2025 FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI HANGİ STATLARDA OYNANACAK?

32 takımın katılacağı 2025 FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası'na Los Angeles Rose Bowl Stadyumu, New York MetLife Stadyumu, Kuzey Carolina Bank of America Stadyumu, Atlanta Mercedes-Benz Stadyumu, Philadelphia Lincoln Financial Field Stadyumu, Seattle Lumen Field, Miami Hard Rock Stadyumu, Orlando Camping Wolrd Stadyumu ve Inter ve Co Stadyumu, Tennessee Geodis Park, Cincinnati TQL Stadyumu, Washington Audi Field ev sahipliği yapacak.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman ve nerede? Katılacak takımlar

2025 FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NIN FORMATI

Şampiyonluğa ulaşmak için büyük savaş verilecek organizasyonda takımlar 4'erli olarak 8 gruba ayrılacak. 2 takım son 16 turuna kalacak ve sonrasında tek maçlı eliminasyon sistemi ile ilerlenecek. Şampiyonu belirleyecek final maçı 82.500 seyirci kapasiteli New York MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman ve nerede? Katılacak takımlar

2025 FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Milli futbolcularımızın da forma giymesi muhtemel 2025 FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası'nın kuraları 5 Aralık 2024 tarihinde saat 21.00'de çekilecek. Takımların torbalardaki yerleri coğrafi koşullar ve sportif durumları göz önünde bulundurularak belirlenecek.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman ve nerede? Katılacak takımlar

İŞTE 2025 FIFA DÜNYA KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK TAKIMLAR

AFRİKA

Wydad (Fas)
Al Ahly (Mısır)
Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)
Esperance Tunis (Tunus)

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman ve nerede? Katılacak takımlar

ASYA

Al Hilal (Suudi Arabistan)
Urawa Red Diamonds (Japonya)
Al-Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)
Ulsan HD FC (Güney Kore)

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman ve nerede? Katılacak takımlar

AVRUPA

Chelsea (İngiltere)
Real Madrid (İspanya)
Manchester City (İngiltere)
Bayern Münih (Almanya)
Paris Saint-Germain (Fransa)
Inter Milan (İtalya)
Porto (Portekiz)
Benfica (Portekiz)
Borussia Dortmund (Almanya)
Juventus (İtalya)
Atletico Madrid (İspanya)
FC Salzburg (Avusturya)

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman ve nerede? Katılacak takımlar

KUZEY VE ORTA AMERİKA, KARAYİPLER

Monterrey (Meksika)
Seattle Sounders (ABD)
Club Leon (Meksika)
Pachuca (Meksika)
Inter Miami (ABD)

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman ve nerede? Katılacak takımlar

OKYANUSYA

Auckland City (Yeni Zelanda)

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman ve nerede? Katılacak takımlar

GÜNEY AMERİKA

Palmeiras (Brezilya)
Flamengo (Brezilya)
Fluminense (Brezilya)
River Plate (Arjantin)
Boca Juniors (Arjantin)
*Libertadores Kupası Şampiyonu

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman ve nerede? Katılacak takımlar

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