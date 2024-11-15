Fenerbahçeli yok! A Milli Basketbol Takımı’nın kadrosu açıklandı

Fenerbahçe ile A Milli Basketbol Takımı Baş Antrenörü Ergin Ataman arasındaki gerginliğin ardından mili takımın Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Ataman, kadroda sarı lacivertlilerin mevcut yerli oyuncularından hiçbirine yer vermezken sadece Bayern Münih'e kiralanan Onuralp Bitim'i çağırdı.
Ergin Ataman milli takım kadrosuna hiçbir Fenerbahçeli oyuncuyu çağırmadı (AA)
İşte A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan maçları için belirlenen kadrosu;
Shane Larkin
Cedi Osman
Kenan Sipahi
Ömer Faruk Yurtseven
Furkan Korkmaz
Muhsin Yaşar
Erkan Yılmaz
Kerem Kuthan Konan
Furkan Haltalı
Şehmus Hazer
Onuralp Bitim
Doğuş Özdemiroğlu
Yiğitcan Saybir
Sadık Emir Kabaca
Göksenin Köksal
Emre Melih Tunca
David Mutaf
Ercan Osmani