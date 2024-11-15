PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçeli yok! A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosu açıklandı

A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA EuroBasket Elemeleri'nde Macaristan ile karşılaşacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Listede Fenerbahçe'nin yerli oyuncularından kimseye yer verilmedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 00:56 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 00:56
Fenerbahçeli yok! A Milli Basketbol Takımı’nın kadrosu açıklandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe ile A Milli Basketbol Takımı Baş Antrenörü Ergin Ataman arasındaki gerginliğin ardından mili takımın Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Ataman, kadroda sarı lacivertlilerin mevcut yerli oyuncularından hiçbirine yer vermezken sadece Bayern Münih'e kiralanan Onuralp Bitim'i çağırdı.

Ergin Ataman milli takım kadrosuna hiçbir Fenerbahçeli oyuncuyu çağırmadı (AA)Ergin Ataman milli takım kadrosuna hiçbir Fenerbahçeli oyuncuyu çağırmadı (AA)

İşte A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan maçları için belirlenen kadrosu;
Shane Larkin
Cedi Osman
Kenan Sipahi
Ömer Faruk Yurtseven
Furkan Korkmaz
Muhsin Yaşar
Erkan Yılmaz
Kerem Kuthan Konan
Furkan Haltalı
Şehmus Hazer
Onuralp Bitim
Doğuş Özdemiroğlu
Yiğitcan Saybir
Sadık Emir Kabaca
Göksenin Köksal
Emre Melih Tunca
David Mutaf
Ercan Osmani

SON DAKİKA