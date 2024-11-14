Jake Paul kimdir? sorusu araştırılıyor. Boks dünyası, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşmayı merakla bekliyor. Maça kısa bir süre kala Jake Paul yaşı, kilosu ve hayatı gündeme geldi. Peki Jake Paul kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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JAKE PAUL KİMDİR?

Jake Paul, Amerikalı bir sosyal medya fenomeni, girişimci, ve profesyonel boksördür. 17 Ocak 1997 doğumlu olan Paul şu anda 27 yaşındadır. Ohio'nun Cleveland şehrinde doğdu. Jake, başlangıçta Vine platformunda popülerlik kazandı ardından YouTube'da büyük bir takipçi kitlesine ulaşarak internet dünyasında tanınan bir isim haline geldi.