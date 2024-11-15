Güneş'in sözünü ettiği ve mevkilerinden birinde forma giyen isim Dinamo Kiev 'in yıldızı Mykola Shaparenko . Ukrayna'nın Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmada tribünde olacak deneyimli teknik direktör, raporlarını tutarak yönetime sunacak.

Mykola Shaparenko (Mykola Shaparenko Instagram hesabı)

ÖNCEKİ TEKLİF REDDEDİLDİ

Karadeniz temsilcisinin takibinde olduğu Mykola Shaparenko'ya ilgisi yeni değil. Yaz döneminde de gündeme gelen 26 yaşındaki futbolcu için yapılan teklifte 4.5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro da bonus önerilmişti. Ancak başkent ekibi bu öneriyi geri çevirmişti.

Değeri 10 milyon euro bandında bulunsa da sözleşmesinin 2025 yılında sona ermesi nedeniyle yeni bir maceraya sıcak bakması da koz kullanılacak Shaparenko için yeni bir girişim daha yapılacak.