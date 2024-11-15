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Trabzonspor'dan fırtına çıkaracak transfer! Şenol Güneş izleyecek

Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve Ocak ayındaki transfer dönemi ile yükselişe geçmek isteyen Trabzonspor, birçok oyuncuyu listesinde bulunduruyor. Bordo mavililerde teknik direktör Şenol Güneş, istediği futbolcular için raporlarını hazırlamaya başladı. Listedeki isimlerden biri de şimdiden taraftarları heyecanlandırmış durumda. İşte detaylar...

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 16:38 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 16:38
Trabzonspor’dan fırtına çıkaracak transfer! Şenol Güneş izleyecek

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, son basın toplantısında; "Stoper, orta saha ve kanat fovet istiyorum. Cumartesi Batum'a gideceğim ve futbolcu izleyeceğim" açıklamasında bulunmuştu.

Güneş'in sözünü ettiği ve mevkilerinden birinde forma giyen isim Dinamo Kiev'in yıldızı Mykola Shaparenko. Ukrayna'nın Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmada tribünde olacak deneyimli teknik direktör, raporlarını tutarak yönetime sunacak.

Mykola Shaparenko (Mykola Shaparenko Instagram hesabı)Mykola Shaparenko (Mykola Shaparenko Instagram hesabı)

ÖNCEKİ TEKLİF REDDEDİLDİ

Karadeniz temsilcisinin takibinde olduğu Mykola Shaparenko'ya ilgisi yeni değil. Yaz döneminde de gündeme gelen 26 yaşındaki futbolcu için yapılan teklifte 4.5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro da bonus önerilmişti. Ancak başkent ekibi bu öneriyi geri çevirmişti.

Değeri 10 milyon euro bandında bulunsa da sözleşmesinin 2025 yılında sona ermesi nedeniyle yeni bir maceraya sıcak bakması da koz kullanılacak Shaparenko için yeni bir girişim daha yapılacak.

Mykola Shaparenko (Mykola Shaparenko Instagram hesabı)Mykola Shaparenko (Mykola Shaparenko Instagram hesabı)

SAKATLIK SONRASI MUHTEŞEM DÖNÜŞ

2022-2023 sezonunda yaşadığı çapraz bağ yırtığı sakatlığı sonrasında sahalardan 236 gün ayrı kalan ve zor günler geçiren Shaparenko'nun dönüşü muhteşem oldu. Geçen sezon 26 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırıp 8 de asist yapan Ukraynalı maestro, bu sene ise 19 maçta 4 defa ağları sarsıp 9 gol pası verdi.

Yönetim yine de tedbiri elden bırakmamak adına sağlık raporlarını isteyerek işini sağlama alacak. Eğer bir sorun görülmezse Shaparenko girişimi resmen başlayacak.

Mykola Shaparenko (Mykola Shaparenko Instagram hesabı)Mykola Shaparenko (Mykola Shaparenko Instagram hesabı)

MYKOLA SHAPARENKO KİMDİR?

Trabzonspor'un transfer listesindeki Mykola Shaparenko, 4 Ekim 1998 tarihinde Donetsk'te doğdu. 26 yaşındadır. Alt yapı eğitimlerini Mariupol Youth Sportive School, FC Mariupol ve Dinamo Kiev'de altı. 2018'den bu yana Kiev ekibinin A takımında forma giyiyor. Orta sahanın merkezinde ve 10 numarada görev yapabiliyor. Kariyerinde çıktığı 204 karşılaşmada 29 kez ağları sarsıp 33 de asist yaptı. Ukrayna Milli Takımı ile ülkesini 38 kez temsil etti. 2 gol sevinci yaşadı. Kariyerinde 1 Ukrayna Ligi, 2 Ukrayna Kupası ve 2 Ukrayna Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon eurodur.

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