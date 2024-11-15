Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, son basın toplantısında; "Stoper, orta saha ve kanat fovet istiyorum. Cumartesi Batum'a gideceğim ve futbolcu izleyeceğim" açıklamasında bulunmuştu.
Güneş'in sözünü ettiği ve mevkilerinden birinde forma giyen isim Dinamo Kiev'in yıldızı Mykola Shaparenko. Ukrayna'nın Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmada tribünde olacak deneyimli teknik direktör, raporlarını tutarak yönetime sunacak.
Mykola Shaparenko (Mykola Shaparenko Instagram hesabı)
ÖNCEKİ TEKLİF REDDEDİLDİ
Karadeniz temsilcisinin takibinde olduğu Mykola Shaparenko'ya ilgisi yeni değil. Yaz döneminde de gündeme gelen 26 yaşındaki futbolcu için yapılan teklifte 4.5 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro da bonus önerilmişti. Ancak başkent ekibi bu öneriyi geri çevirmişti.
Değeri 10 milyon euro bandında bulunsa da sözleşmesinin 2025 yılında sona ermesi nedeniyle yeni bir maceraya sıcak bakması da koz kullanılacak Shaparenko için yeni bir girişim daha yapılacak.
Mykola Shaparenko (Mykola Shaparenko Instagram hesabı)
SAKATLIK SONRASI MUHTEŞEM DÖNÜŞ
2022-2023 sezonunda yaşadığı çapraz bağ yırtığı sakatlığı sonrasında sahalardan 236 gün ayrı kalan ve zor günler geçiren Shaparenko'nun dönüşü muhteşem oldu. Geçen sezon 26 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırıp 8 de asist yapan Ukraynalı maestro, bu sene ise 19 maçta 4 defa ağları sarsıp 9 gol pası verdi.
Yönetim yine de tedbiri elden bırakmamak adına sağlık raporlarını isteyerek işini sağlama alacak. Eğer bir sorun görülmezse Shaparenko girişimi resmen başlayacak.