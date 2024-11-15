Ahmed Kutucu A Milli Takım’dan çıkarıldı!

Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Galler ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

Ay-Yıldızlılarda zorlu maç öncesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Gül'ün ardından Eyüpspor forveti Ahmed Kutucu'nun da sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Ahmed Kutucu. (AA)

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ikas Eyüpspor'da forma giyen millî futbolcumuz Ahmed Kutucu, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı.



Geçtiğimiz hafta ikas Eyüpspor'un Adana Demirspor A.Ş. ile oynadığı müsabakada sol arka adalesinden sakatlık yaşayan millî futbolcumuzun tedavisine hafta başından itibaren A Millî Takımımızın Riva'daki kampında devam edilmekteydi. Ancak, Ahmed Kutucu'nun sakatlığının A Millî Takımımızın UEFA Uluslar Lig maçları sürecinde tam olarak geçmeyeceği belirlendiğinden, millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi kararlaştırıldı."