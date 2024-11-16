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📺Türkiye - Galler CANLI MAÇ İZLE | Bedava, şifresiz, ücretsiz, kesintisiz Türkiye- Galler CANLI YAYIN! Maçın 11'leri..

Milli Takım, Uluslar B Ligi'nin 5. maçında Kayseri'de Galler'i ağırlayacak. İspanyol hakem Juan Martinez Munuera'nın başlatacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki Türkiye - Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda olacak? İşte heyecanla beklenen maça dair detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 16:25 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 16:28
📺Türkiye - Galler CANLI MAÇ İZLE | Bedava, şifresiz, ücretsiz, kesintisiz Türkiye- Galler CANLI YAYIN! Maçın 11’leri..

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Türkiye- Galler maçının yayın detayları, spor tutkunları tarafından sorgulanıyor. Peki Türkiye - Galler maçı ne zaman olacak? Mücadele saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maça ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Galler maçı 16 Kasım Cumartesi günü yani bu akşam 20.00'de oynanacak. Karşılaşma TV 8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - GALLER MAÇI MUHTEMEL 11

Türkiye için muhtemel 11: Mert, Eren, Zeki Çelik, Merih, Abdülkerim, İsmail, Orkun, Hakan, Kerem, Arda, Barış.

Galler için muhtemel 11: Darlow, Williams, Davies, Rodon, Cabango, Wilson, Brooks, Cullen, Burns, Sheehan, Harris.

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