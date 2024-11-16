📺Türkiye - Galler CANLI MAÇ İZLE | Bedava, şifresiz, ücretsiz, kesintisiz Türkiye- Galler CANLI YAYIN! Maçın 11’leri..

Türkiye- Galler maçının yayın detayları, spor tutkunları tarafından sorgulanıyor. Peki Türkiye - Galler maçı ne zaman olacak? Mücadele saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maça ilişkin detaylar...
Türkiye- Galler maçının yayın detayları, spor tutkunları tarafından sorgulanıyor. Peki Türkiye - Galler maçı ne zaman olacak? Mücadele saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maça ilişkin detaylar...
TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye - Galler maçı 16 Kasım Cumartesi günü yani bu akşam 20.00'de oynanacak. Karşılaşma TV 8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE - GALLER MAÇI MUHTEMEL 11
Türkiye için muhtemel 11: Mert, Eren, Zeki Çelik, Merih, Abdülkerim, İsmail, Orkun, Hakan, Kerem, Arda, Barış.
Galler için muhtemel 11: Darlow, Williams, Davies, Rodon, Cabango, Wilson, Brooks, Cullen, Burns, Sheehan, Harris.