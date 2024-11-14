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Aleksandr Ceferin'den fikstür tepkilerine sert yanıt! Az maç az maaş

UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin, uzun süredir gündemde olan ve birçok futbolcunun şikayet ettiği yoğun maç trafiği ile ilgili olarak açıklamalarda bulunarak; "Şikayet etmesi gerekenler ayda 1000 euro alan fabrika işçileridir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 18:15 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 18:15
Aleksandr Ceferin’den fikstür tepkilerine sert yanıt! Az maç az maaş

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Futbol takviminde giderek yoğunlaşan maç fikstüründen birçok oyuncu olumsuz etkilendiklerini dile getirmiş ve zaman zaman tepki göstermişti. UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin söz konusu tepkilere yanıt verdi.

Ceferin yaptığı açıklamada, "Maç sayısını azaltırsak maaşları da düşürmek zorunda kalacağız. Bunun başka yolu yok. FIFA ve UEFA'ya saldırmak her zaman kolaydır ama çözüm basit. Daha az oynarsanız, daha az para kazanırsınız. Şikayet etmesi gerekenler ayda 1000 euro alan fabrika işçileridir." ifadelerini kullandı.

Aleksandr Ceferin (AP)Aleksandr Ceferin (AP)

REAL MADRID'İ ÖRNEK GÖSTERDİ

Açıklamasında Real Madrid'i ayrı tutan UEFA Başkanı, "Maç takviminden sadece en üst düzeydeki futbolcular etkilenmiyor. Mesela benim ülkem Slovenya'nın oyuncuları da Real Madrid futbolcuları kadar yoğun maç oynuyor ama 500 kat daha az maaş alıyorlar. Maç sayısının azalması kulüplerin de gelirini azaltır. Profesyonel futbolcular sendikasıyla oturup ne istediklerini görmemiz gerekecek. Maç sayısını azaltırsak maaşları da düşürmek zorunda kalacağız. Başka bir çözüm yok." şeklinde konuştu.

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