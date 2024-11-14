Aleksandr Ceferin’den fikstür tepkilerine sert yanıt! Az maç az maaş

Ceferin yaptığı açıklamada, "Maç sayısını azaltırsak maaşları da düşürmek zorunda kalacağız. Bunun başka yolu yok. FIFA ve UEFA'ya saldırmak her zaman kolaydır ama çözüm basit. Daha az oynarsanız, daha az para kazanırsınız. Şikayet etmesi gerekenler ayda 1000 euro alan fabrika işçileridir." ifadelerini kullandı.

Aleksandr Ceferin (AP)

REAL MADRID'İ ÖRNEK GÖSTERDİ

Açıklamasında Real Madrid'i ayrı tutan UEFA Başkanı, "Maç takviminden sadece en üst düzeydeki futbolcular etkilenmiyor. Mesela benim ülkem Slovenya'nın oyuncuları da Real Madrid futbolcuları kadar yoğun maç oynuyor ama 500 kat daha az maaş alıyorlar. Maç sayısının azalması kulüplerin de gelirini azaltır. Profesyonel futbolcular sendikasıyla oturup ne istediklerini görmemiz gerekecek. Maç sayısını azaltırsak maaşları da düşürmek zorunda kalacağız. Başka bir çözüm yok." şeklinde konuştu.