Orkun Kökçü’den Beşiktaş itirafı: 1 milyon doları çok gördüler

Orkun Kökçü (REUTERS)

"PORTEKİZ'E 15 AY SONRA ALIŞTIM"

"Portekiz'e ilk geldiğimde bazı zorluklar yaşadım. 22 yaşında Portekiz'e geldim ve o yaşa kadar ailemle birlikte yaşıyordum. Yemek yapma, temizlik gibi konularda zorlandım; ancak sağ olsun annem ve babam, her hafta beni ziyaret etmeye çalışarak destek oldular. Şimdi ise, 15 ayın sonunda buraya tamamen alıştığımı söyleyebilirim."

"BEŞİKTAŞ 1 MİLYON DOLARI ÇOK GÖRDÜ"

"Bir dönem Beşiktaş'a transferim gündemdeydi. O dönem Feyenoord'da U19'daydım, bana A takıma çıkma sözü vermişlerdi ama kamp başladıktan sonra o sözü tutmadılar. Çok sinirim bozulmuştu. Babamı arayıp, 'Ben gitmek istiyorum' dedim. Babam, o dönemlerde Erdal Torunoğulları ile tanışıyordu. Beşiktaş'a gitmek için Feyenoord'a ısrar ettim. Gelip görüştük. Feyenoord da bırakmak istemiyordu beni ama 'tamam' dediler. O dönem Beşiktaş, bonservisim için 1 milyon doları çok gördü."