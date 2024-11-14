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Orkun Kökçü'den Beşiktaş itirafı: 1 milyon doları çok gördüler

Futbol hayatını Kerem Aktürkoğlu ile birlikte Benfica'da sürdüren Orkun Kökçü, milli takım kampında açıklamalarda bulundu. Gurbetçi futbolcu, Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmeme nedeni olarak siyah beyazlı kulübün 1 milyon doları ödemeyi çok gördüğünü söyledi.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 22:20 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 22:20
Orkun Kökçü’den Beşiktaş itirafı: 1 milyon doları çok gördüler

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Benfica forması giyen Orkun Kökçü, Galler ve Karadağ karşılaşmaları öncesinde açıklamalarda bulundu.

Orkun Kökçü (REUTERS)Orkun Kökçü (REUTERS)

"PORTEKİZ'E 15 AY SONRA ALIŞTIM"

"Portekiz'e ilk geldiğimde bazı zorluklar yaşadım. 22 yaşında Portekiz'e geldim ve o yaşa kadar ailemle birlikte yaşıyordum. Yemek yapma, temizlik gibi konularda zorlandım; ancak sağ olsun annem ve babam, her hafta beni ziyaret etmeye çalışarak destek oldular. Şimdi ise, 15 ayın sonunda buraya tamamen alıştığımı söyleyebilirim."

"BEŞİKTAŞ 1 MİLYON DOLARI ÇOK GÖRDÜ"

"Bir dönem Beşiktaş'a transferim gündemdeydi. O dönem Feyenoord'da U19'daydım, bana A takıma çıkma sözü vermişlerdi ama kamp başladıktan sonra o sözü tutmadılar. Çok sinirim bozulmuştu. Babamı arayıp, 'Ben gitmek istiyorum' dedim. Babam, o dönemlerde Erdal Torunoğulları ile tanışıyordu. Beşiktaş'a gitmek için Feyenoord'a ısrar ettim. Gelip görüştük. Feyenoord da bırakmak istemiyordu beni ama 'tamam' dediler. O dönem Beşiktaş, bonservisim için 1 milyon doları çok gördü."

Orkun Kökçü (AFP)Orkun Kökçü (AFP)

"İNGİLTERE'DEN ÖNEMLİ TAKIMLARLA GÖRÜŞTÜM"

"Eski hocam Arne Slot göreve geldiğinde, onun ilk sezonunda performansımda büyük bir çıkış yakaladım. O yıl, Konferans Ligi'nde finale kadar yükseldik, ancak ne yazık ki kaybettik. Yine de o sezon gösterdiğim performansın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Yaz döneminde aslında transfer olmak istiyordum; İngiltere'de ilk 6'da yer alan büyük kulüplerden bazıları benimle ilgilendi. Transfer için ciddi görüşmeler yaptık, ancak son anda gerçekleşmedi. Sonraki sezon ise Arne Slot beni takım kaptanı yaptı, ve bu sorumluluk performansımı daha da yükseltti."

BENFICA'YI SEÇME SEBEBİ OYNAMAK

"Sezon sonunda şampiyon olduk ve Hollanda'da "Yılın Oyuncusu" seçildim. Sezonun ortalarında İngiltere Premier Lig, Serie A, Bundesliga ve Benfica dahil olmak üzere çeşitli kulüplerle transfer görüşmeleri yapmaya başladık. Benfica'nın benimle ciddi şekilde ilgilendiğini anladığımda ailemle bu konuda bir değerlendirme yaptık. İngiltere'de yedek kulübesinde kalmak yerine, Benfica'da düzenli forma giyip performansımı daha da artırabileceğimi düşünerek Benfica'ya gitme kararı aldım."

Orkun Kökçü ve Arda Güler (REUTERS)Orkun Kökçü ve Arda Güler (REUTERS)

DİKİNE FUTBOL VAN PERSIE'DEN

"Robin van Persie ile 1 sezon beraber oynadık. Onu Arsenal, Manchester United ve Fenerbahçe'den tanıyordum. Genç oyunculara rehberlik etmeyi severdi. Bana dikine oynamam gerektiğini öğretti."

"DAHA İYİ YERLERE GELMEK İSTİYORUZ"

"Kerem Aktürkoğlu'nun benfica'ya transfer olması benim için de çok iyi oldu. Performansımı etkilediğini düşünüyorum. Kerem alışma sürecini çok çabuk atlattı. Beraber daha iyi işler oraya koyup daha iyi yerlere gelmek istiyoruz."

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