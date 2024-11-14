Süper Lig devleri ile anılan Talisca için Al-Nassr’dan açıklama

Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemin ardından Süper Lig'in tüm büyük takımları ile adı anılan Anderson Talisca için Al-Nassr'dan açıklama geldi. Suudi Arabistan temsilcisi, yıldız futbolcu hakkında çok net ifadeler kullandı.
Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemin ardından Süper Lig'in tüm büyük takımları ile adı anılan Anderson Talisca için Al-Nassr'dan açıklama geldi. Suudi Arabistan temsilcisi, yıldız futbolcu hakkında çok net ifadeler kullandı.
"KULÜBÜN PARÇASI OLMAYA DEVAM EDECEK"
Al-Youm gazetesinin haberine göre; Al-Nassr yetkilileri Talisca için "Kulüp, Anderson Talisca için son dönemde herhangi bir resmi teklif almadı ve oyuncu, kulübün bir parçası olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
Öte yandan haberin detayında Anderson Talisca'nın kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacağı da belirtildi.
BEŞİKTAŞ'TA OYNAMIŞTI
Brezilyalı yıldız, Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında 2 sezon kiralık olarak forma giymişti. Sambacı, 80 maçta 37 gol ve 14 asistle taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini toplamıştı. Anderson Talisca, Beşiktaş'ta 2 sezon forma giydikten sonra önce Çin'e ardından Arabistan'a gitmişti.
TALISCA'NIN BU SEZONKI PERFORMANSI
Bu sezon Al Nassr'da 17 resmi maça çıkan Talisca, 8 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.