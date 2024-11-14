Süper Lig devleri ile anılan Talisca için Al-Nassr’dan açıklama

Beşiktaş 'tan ayrıldığı dönemin ardından Süper Lig 'in tüm büyük takımları ile adı anılan Anderson Talisca için Al-Nassr'dan açıklama geldi. Suudi Arabistan temsilcisi, yıldız futbolcu hakkında çok net ifadeler kullandı.

Anderson Talisca (AFP)

"KULÜBÜN PARÇASI OLMAYA DEVAM EDECEK"

Al-Youm gazetesinin haberine göre; Al-Nassr yetkilileri Talisca için "Kulüp, Anderson Talisca için son dönemde herhangi bir resmi teklif almadı ve oyuncu, kulübün bir parçası olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan haberin detayında Anderson Talisca'nın kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacağı da belirtildi.