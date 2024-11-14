PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Süper Lig devleri ile anılan Talisca için Al-Nassr'dan açıklama

Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu performansla halen hatırlarda olan Anderson Talisca, Çin ve Suudi Arabistan'da da yıldızını parlatmayı başardı. Sambacı yıldızın adı daha önce pek çok Süper Lig devleri ile anılmasına rağmen transferi gerçekleşmemişti. Riyad temsilcisi Al-Nassr, Brezilyalı futbolcu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 21:27 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 21:27
Süper Lig devleri ile anılan Talisca için Al-Nassr’dan açıklama

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemin ardından Süper Lig'in tüm büyük takımları ile adı anılan Anderson Talisca için Al-Nassr'dan açıklama geldi. Suudi Arabistan temsilcisi, yıldız futbolcu hakkında çok net ifadeler kullandı.

Anderson Talisca (AFP)Anderson Talisca (AFP)

"KULÜBÜN PARÇASI OLMAYA DEVAM EDECEK"

Al-Youm gazetesinin haberine göre; Al-Nassr yetkilileri Talisca için "Kulüp, Anderson Talisca için son dönemde herhangi bir resmi teklif almadı ve oyuncu, kulübün bir parçası olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan haberin detayında Anderson Talisca'nın kış transfer döneminde takımdan ayrılmayacağı da belirtildi.

Anderson Talisca (AFP)Anderson Talisca (AFP)

BEŞİKTAŞ'TA OYNAMIŞTI

Brezilyalı yıldız, Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında 2 sezon kiralık olarak forma giymişti. Sambacı, 80 maçta 37 gol ve 14 asistle taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini toplamıştı. Anderson Talisca, Beşiktaş'ta 2 sezon forma giydikten sonra önce Çin'e ardından Arabistan'a gitmişti.

Anderson Talisca (AFP)Anderson Talisca (AFP)

TALISCA'NIN BU SEZONKI PERFORMANSI

Bu sezon Al Nassr'da 17 resmi maça çıkan Talisca, 8 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli’yi Külliye’de kabul etti! Beştepe’de 65 dakikalık kritik görüşme
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’yi ağırladı! Ankara - Doha hattında 8 yeni anlaşma
Vakıf Katılım
Dünya 22 yaşındaki Hana-Rawhiti Maipi-Clarke’ı konuşuyor! Meclis’te tasarıyı yırtıp haka dansına başladı! Filistin zulmüne sessiz kalmadı
Mauro Icardi gözaltına alındı iddiası! Galatasaray’dan açıklama geldi
Van Gölü kıyısında cesedi bulunan Rojin Kabaiş’in otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Trendyol
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞLIYOR! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarih verdi | Başvuru nasıl yapılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
İsrail’den Beyrut’a saldırı! Havalimanında kalkış yapan uçağı hedef aldılar
ABB’nin KDV usulsüzlüğü! Sayıştay raporunda ortaya çıktı... Bir değil iki değil!
EMEKLİYE TABAN AYLIK HESABI |En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? | Emekli maaşı zammı 2025
Galatasaray gemileri yaktı! Yıldız futbolcu için göz kamaştıran teklif
HAVA DURUMU | Kar yağış soğuk! Meteoroloji’den yeni uyarı! 5 derece düşüyor 10 gün sürecek | İstanbul’da hava nasıl?
NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE YENİ DETAY | Yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı! Narin cinayetini kim neden işledi? Narin cinayeti son durum ne?
Başkan Erdoğan’ın İsrail açıklaması dünya basınında: Ticareti kestik dedi darbeyi vurdu
SON DAKİKA