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Anadolu Efes Real Madrid'i dize getirdi: 64-74 MAÇ SONUCU

Ülkemizi THY Euroleague'de temsil eden Anadolu Efes, 10'uncu hafta mücadelesinde Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Lacivert beyazlılar karşılaşmayı 74-64 kazanarak yoluna kayıpsız devam etti.

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Giriş Tarihi :15 Kasım 2024 , 01:25 Güncelleme Tarihi :15 Kasım 2024 , 01:26
Anadolu Efes Real Madrid’i dize getirdi: 64-74 MAÇ SONUCU

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Anadol Efes, THY Euroleague'deki deplasman galibiyetlerine Real Madrid'i de ekleyerek beşinci kez parkeden zaferle ayrıldı. Toplamda ise 6. galibiyetini aldı. Real Madrid ise sahasında ilk, toplamda ise 6. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes Real Madrid deplasmanında çok önemli bir galibiyet aldı (AA)Anadolu Efes Real Madrid deplasmanında çok önemli bir galibiyet aldı (AA)

Wizink Center'da oynanan karşılaşmaya çok etkili başlayan Anadolu Efes, ilk periyodu 19-6 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de hız kesmeyerek iyi oyununu sürdüren ve farkı açan lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 47-25 üstün girdi.

Üçüncü periyodu 58-49 önde geçen Anadolu Efes, karşılaşmadan da 74-64 galip ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takımda mücadelede forma giyen 11 oyuncudan 10'u skor üretti. Alınan galibiyete Elijah Bryant 13, Jordan Nwora ile Darius Thompson ise 10'ar sayılık katkı sağladı.

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