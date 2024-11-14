Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun hedefi Real Madrid!

Bu sezon Beşiktaş'ın santrfor mevkisindeki hamlelerinden biri olan ve genç yaşı nedeniyle geleceğin en önemli oyuncuları arasında yer alan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Play Spor'a açıklamalarda bulunaraj önemli sözler sarf etti.

"ÖNCELİKLİ HEDEFİM BEŞİKTAŞ'LA BİR SÜRÜ KUPA KALDIRMAK"

"Öncelikli hedefim Beşiktaş'la bir sürü kupa kaldırmak. Daha sonra Beşiktaş'ı ve Türkiye Milli Takımı'nı Avrupa'da güzel bir şekilde temsil etmek. Hedeflerimden bir tanesi de A Milli Takım formasını güzel bir şekilde terletmek."

"BURAYA GELMEK İÇİN HERKES CAN ATIYOR"

"Milli formayı hak etmek çok güzel. Onur verici, güzel, heyecanlı... Buraya gelmek için herkes can atıyor ama biz geliyoruz. Seçilmiş 20-25 kişi var. Bunların içinde olmak gurur verici."