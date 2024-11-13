Trabzonspor’da Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Şenol Güneş’ten kritik görüşme!

Trendyol Süper Lig'de hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor'da dün bir zirve gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Şenol Güneş, devre arasında yapılacak transferler ve yolların ayrılacağı isimleri netleştirmek için İstanbul'da bir araya geldi.

Bu zirvede önemli kararlar alındı. Bordo-Mavili takımda kadro dışı bırakılan Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi ve Denswil'in ardından birkaç ismin daha devre arasında teklif gelmesi halinde gönderilmesi planlandı. Ayrıca bazı oyuncuların ise devre arasında kiralık olarak ayrılması gündemde olacak. Toplamda 5 veya 6 isimle devre arasında yolların ayrılması beklenirken, aynı oranda transferin takıma katılması bekleniyor.

GÜNEŞ 6 TRANSFER İSTEDİ

Stoper, bek, orta saha, kanat, 10 numara ve forvet hattına transfer beklentisi olan Şenol Güneş, belirlediği listeyi yönetim kuruluna yakın bir zamanda sunacak. Deneyimli teknik adamın sunacağı transfer listesinde tecrübeli, takıma direkt katkı sağlayıp ilk 11'e katılacak oyuncular olduğu ifade ediliyor.



SON DURUMU ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAYACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün saat 11:00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Deneyimli teknik adamın, takımın içinde bulunduğu durumu ve alınan kötü sonuçların özetini camiaya anlatması bekleniyor.