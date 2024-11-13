PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Şenol Güneş'ten kritik görüşme!

Görüşmede devre arasında bir değişim yapılması konusunda fikir birliğine varıldı. Kadro dışı kalan oyuncuların yanı sıra bazı isimler de devre arasında kiralık gönderilecek, yerlerine direkt 11’de oynayacak isimler alınmaya çalışılacak.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024
Trabzonspor’da Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Şenol Güneş’ten kritik görüşme!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'de hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor'da dün bir zirve gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Şenol Güneş, devre arasında yapılacak transferler ve yolların ayrılacağı isimleri netleştirmek için İstanbul'da bir araya geldi.

Bu zirvede önemli kararlar alındı. Bordo-Mavili takımda kadro dışı bırakılan Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi ve Denswil'in ardından birkaç ismin daha devre arasında teklif gelmesi halinde gönderilmesi planlandı. Ayrıca bazı oyuncuların ise devre arasında kiralık olarak ayrılması gündemde olacak. Toplamda 5 veya 6 isimle devre arasında yolların ayrılması beklenirken, aynı oranda transferin takıma katılması bekleniyor.

GÜNEŞ 6 TRANSFER İSTEDİ
Stoper, bek, orta saha, kanat, 10 numara ve forvet hattına transfer beklentisi olan Şenol Güneş, belirlediği listeyi yönetim kuruluna yakın bir zamanda sunacak. Deneyimli teknik adamın sunacağı transfer listesinde tecrübeli, takıma direkt katkı sağlayıp ilk 11'e katılacak oyuncular olduğu ifade ediliyor.

SON DURUMU ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAYACAK
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün saat 11:00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Deneyimli teknik adamın, takımın içinde bulunduğu durumu ve alınan kötü sonuçların özetini camiaya anlatması bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yasa dışı bahis suçundan ev hapsi verilmişti | Serdar Ortaç’ın ifadesi ortaya çıktı: Kumardan nefret ederim
Trump dönemi ABD-Türkiye ilişkileri nasıl olacak? Amerikalı uzmanlardan dikkat çeken değerlendirme: Yönünü Ankara’ya çevirecek
Yeni asgari ücret herkese yansıyacak! Formüllere göre ne kadar olacak? Hangi gelir ve ödemeleri etkileyecek?
İzmir’de evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeş son yolculuğa uğurlandı! Tutuklu babaya özel izin
Provokatör Nasuh Mahruki gözaltına alındı
Galatasaray’da Osimhen’in tapusu için 25 milyon Euro’luk operasyon!
Terör devleti İsrail’den Gazze’deki yaralı sivillere dron saldırısı! İngiliz doktor Mamode: Bomba düştükten sonra çocukları vuruyorlar
Donald Trump sözünü tuttu: Elon Musk Hükümet Verimliliği Bakanı oldu!
Kaz Dağları’ndaki talanın ardından İmamoğlu ailesi çıktı!
Başkan Erdoğan’dan COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesinde peş peşe temaslar! Keir Starmer, Aliyev, Tokayev...
Pedofiliye göz yuman İngiltere Kilisesi Ruhani lideri istifa etti
Donald Trump ekibini belirliyor! ABD medyasından flaş iddia: Marco Rubio ve Michael Walz! İkisi de Türkiye düşmanı
Narin’in cinayetinde 3. kişi şüphesi! Güranların avukatının Devran rahatsızlığı ne? Katil adaylarından biri yoksa Devran mı?
CHP’li Maltepe Belediyesi’nde grev! Sokaklarda çöp yığınları oluştu
Azerbaycan’da İklim Değişikliği zirvesi! Başkan Erdoğan duyurdu: İklim Kanunu geliyor
SON DAKİKA