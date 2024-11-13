Nicola Zalewski’den flaş açıklama! İşte Galatasaray’ı reddetme sebebi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ilgiyle takip ettiği ve transferini istediği Nicola Zalewski, Roma ile yapılan görüşmelerle birlikte İstanbul'a gelmeye çok yakındaı ancak İtalyan kulübü ödeme planı nedeniyle teklifi geri çevirmişti.

Polonyalı futbolcu da İstanbul'a sıcak bakmadığı gerekçesiyle Galatasaray'a ret yanıtı vermişti. Sonrasında da Roma, sözleşme imzalamamasından dolayı kadro dışı bırakmıştı.