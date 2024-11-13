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Nicola Zalewski'den flaş açıklama! İşte Galatasaray'ı reddetme sebebi

Galatasaray'ın sezon başında Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın ayrılığı sonrasında transfer etmek istediği ancak Roma'nın teklifi geri çevirdiği Nicola Zalewski, sarı kırmızılı kulüp hakkın da sözler sarf etti. Polonyalı futbolcu, neden İstanbul'a gelmediğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 19:47 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 19:47
Nicola Zalewski’den flaş açıklama! İşte Galatasaray’ı reddetme sebebi

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ilgiyle takip ettiği ve transferini istediği Nicola Zalewski, Roma ile yapılan görüşmelerle birlikte İstanbul'a gelmeye çok yakındaı ancak İtalyan kulübü ödeme planı nedeniyle teklifi geri çevirmişti.

Polonyalı futbolcu da İstanbul'a sıcak bakmadığı gerekçesiyle Galatasaray'a ret yanıtı vermişti. Sonrasında da Roma, sözleşme imzalamamasından dolayı kadro dışı bırakmıştı.

Nicola Zalewski (AA)Nicola Zalewski (AA)

Polonya basınına açıklamalarda bulunan Zalewski, sarı-kırmızılıların teklifini neden reddettiğini açıkladı.

"SADECE ROMA'YA ODAKLANMAK İSTEDİM"
Meczyki'ye konuşan 22 yaşındaki oyuncu, "Benim için zor bir durumdu çünkü ilk kez bu kadar önemli ve özel bir kulüpten teklif alıyordum ama bir futbolcunun hayatı böyle bir şeydir. Benim için zordu ama Roma ile antrenmanlara ve maçlara odaklandım. Menajerim aradı, meslektaşların sordu ama ben o an sadece Roma'ya odaklanmak istedim ve bu iş burada bitti." ifadelerini kullandı.

Nicola Zalewski (AA)Nicola Zalewski (AA)

"FENERBAHÇE'YE TRANSFERİM SÖZ KONUSU DEĞİLDİ"
Adı Fenerbahçe ile de anılan Polonyalı yıldız, Jose Mourinho ile görüşmediğini ve sarı-lacivertlilere transferinin söz konusu olmadığını belirtti.

"SÜPER LİG İLK 5'E GİREBİLİR"
Zalewski ayrıca Süper Lig'den övgüyle bahsederek, "İlk 5'te değil ama orada olabilir. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir var. Çok iyi bir lig" diyerek sözlerini noktaladı.

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