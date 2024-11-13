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Fenerbahçe yönetimi Talisca için düğmeye bastı! Mario Branco Brezilyalı yıldızın menajeriyle görüşecek

Ara transferde önemli bir yıldızla kadroyu takviye etmek isteyen yönetim, Anderson Talisca için girişimlerini yoğunlaştırıyor. Sportif direktör Mario Branco’nun kısa süre içinde Sambacı’nın menajeri Carlos Leite ile Lizbon’da yüz yüze görüşeceği belirtiliyor.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 07:01 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 07:03
Fenerbahçe yönetimi Talisca için düğmeye bastı! Mario Branco Brezilyalı yıldızın menajeriyle görüşecek

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Ara transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında güç kazanmak için kadrosunu çok önemli bir yıldızla takviye etmeyi planlıyor. Bu hedef doğrultusunda bir liste oluşturan Sarı-Lacivertliler'in en büyük hedefinin Anderson Talisca olduğu belirtiliyor.

Anderson Talisca (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Anderson Talisca (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

KULÜPLE GÖRÜŞME YAPILDI
Sportif direktör Mario Branco geçtiğimiz günlerde Suudi kulübü Al Nassr'la görüşerek Brezilyalı yıldızın son durumuyla ilgili bilgi almıştı. Branco'nun şimdi de Talisca'nın menajeriyle randevulaştığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Branco kısa süre içinde Carlos Leite ile Lizbon'da yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. Bu kritik zirvede Talisca'nın Suudi Arabistan'daki durumu ve kariyer planlaması masaya yatırılacak. Suudi basını, Al Nassr'ın yeni transfer yapmak için Talisca'nın ayrılığına sıcak baktığını sık sık dile getiriyor.

Anderson Talisca (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Anderson Talisca (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

MAAŞINI VERİN, KİRALAYIN!
30 yaşındaki futbolcunun 10 milyon Euro'luk maaşının tamamının karşılaşması halinde Al Nassr'ın 5 aylık kiralamaya sıcak bakacağı da iddia ediliyor. Fenerbahçe yönetimi Talisca ile ilgili ekonomik şartları oluşturmak için çalışmalar yürütüyor.

ATTIĞI GOLLER UNUTULMUYOR!
Bu sezon Al-Nassr formasıyla 17 resmi maça çıkan Talisca, 8 gol kaydetti ve 1275 dakika sahada kaldı. Yıldız futbol Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Süper Lig'de hafızalardan silinmeyen gollere imza atmıştı.

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