Fenerbahçe yönetimi Talisca için düğmeye bastı! Mario Branco Brezilyalı yıldızın menajeriyle görüşecek

Ara transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında güç kazanmak için kadrosunu çok önemli bir yıldızla takviye etmeyi planlıyor. Bu hedef doğrultusunda bir liste oluşturan Sarı-Lacivertliler'in en büyük hedefinin Anderson Talisca olduğu belirtiliyor.

Anderson Talisca (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

KULÜPLE GÖRÜŞME YAPILDI

Sportif direktör Mario Branco geçtiğimiz günlerde Suudi kulübü Al Nassr'la görüşerek Brezilyalı yıldızın son durumuyla ilgili bilgi almıştı. Branco'nun şimdi de Talisca'nın menajeriyle randevulaştığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Branco kısa süre içinde Carlos Leite ile Lizbon'da yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. Bu kritik zirvede Talisca'nın Suudi Arabistan'daki durumu ve kariyer planlaması masaya yatırılacak. Suudi basını, Al Nassr'ın yeni transfer yapmak için Talisca'nın ayrılığına sıcak baktığını sık sık dile getiriyor.