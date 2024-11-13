Parmak ısırtan performans: Fenerbahçe Jose Mourinho ile Avrupa’da en başarılı takımlardan biri oldu!

Lider Galatasaray'ı 5 puan geriden takip eden Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezonlarda başını fazlasıyla ağrıtan bir sorunu da Jose Mourinho ile çözmüşe benziyor. Fener bu sezon Süper Lig'de 11 maçın 7'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.

Fenerbahçe Jose Mourinho ile Avrupa’da en başarılı takımlardan biri oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Maçların yüzde 63'ünde gol yemeyen Kanarya son yılların en iyi performansına imza attı. Geçen sezon yüzde 44, 2022-2023 sezonunda yüzde 29, 2021-2022 sezonunda ise yüzde 31 gol yememe oranı olan Fener bu sezon Mourinho ile işin savunma kısmını fazlasıyla geliştirmiş durumda.