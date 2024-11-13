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Parmak ısırtan performans: Fenerbahçe Jose Mourinho ile Avrupa’da en başarılı takımlardan biri oldu!

Fenerbahçe, geçen sezonlar başını çok ağrıtan bir hastalığı Mourinho ile yendi. Ligde maçların yüzde 63’ünde kalesini gole kapatan Sarı-Lacivertliler hem son yılların en iyi performansını gösterdi hem de Avrupa’da en başarılı takımlardan biri oldu.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 07:01 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 07:03
Parmak ısırtan performans: Fenerbahçe Jose Mourinho ile Avrupa’da en başarılı takımlardan biri oldu!

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Lider Galatasaray'ı 5 puan geriden takip eden Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezonlarda başını fazlasıyla ağrıtan bir sorunu da Jose Mourinho ile çözmüşe benziyor. Fener bu sezon Süper Lig'de 11 maçın 7'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.

Fenerbahçe Jose Mourinho ile Avrupa’da en başarılı takımlardan biri oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Fenerbahçe Jose Mourinho ile Avrupa’da en başarılı takımlardan biri oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Maçların yüzde 63'ünde gol yemeyen Kanarya son yılların en iyi performansına imza attı. Geçen sezon yüzde 44, 2022-2023 sezonunda yüzde 29, 2021-2022 sezonunda ise yüzde 31 gol yememe oranı olan Fener bu sezon Mourinho ile işin savunma kısmını fazlasıyla geliştirmiş durumda.

Fenerbahçe Jose Mourinho ile Avrupa’da en başarılı takımlardan biri oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Fenerbahçe Jose Mourinho ile Avrupa’da en başarılı takımlardan biri oldu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Sarı-Lacivertliler bu alanda Avrupa'nın 8 büyük liginde de zirveyi zorluyor.

Jose Mourinho (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Jose Mourinho (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Yüzde 63'lük başarısıyla şu anda Avrupa'da kalesini en fazla maçta gole kapatma yüzdesine sahip 3. takım olan Fener birçok önemli takımı da solladı.

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