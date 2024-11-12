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Eski Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Altıntop, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un Milli Takım durumu hakkında da açıklamalar yaptı.

Eski Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop (Fotoğraf: Takvim.com.tr) "İNİŞLER VE ÇIKIŞLAR OLACAK" Semih Kılıçsoy konusunun, A Milli Takım'dan ziyade Beşiktaş gündemini çok meşgul ettiğini söyleyen Hamit Altıntop, "Beşiktaş'ı da anlamak lazım. Oyuncularına sahip çıkıyorlar, mesafe katetmesini istiyorlar, hak ettiği yere gelmesini istiyorlar ama yaptıklarının her zaman doğru olmadığını gördük. Semih Kılıçsoy, 2005'li kardeşimiz. En yetenekli oyuncularımızdan biri. Semih, gelişiminin doğal akışında şu an. İnişler ve çıkışlar olacak." ifadelerini kullandı.