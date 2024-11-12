Eski Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Altıntop, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un Milli Takım durumu hakkında da açıklamalar yaptı.
Eski Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Altıntop, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un Milli Takım durumu hakkında da açıklamalar yaptı.
"İNİŞLER VE ÇIKIŞLAR OLACAK"
Semih Kılıçsoy konusunun, A Milli Takım'dan ziyade Beşiktaş gündemini çok meşgul ettiğini söyleyen Hamit Altıntop, "Beşiktaş'ı da anlamak lazım. Oyuncularına sahip çıkıyorlar, mesafe katetmesini istiyorlar, hak ettiği yere gelmesini istiyorlar ama yaptıklarının her zaman doğru olmadığını gördük. Semih Kılıçsoy, 2005'li kardeşimiz. En yetenekli oyuncularımızdan biri. Semih, gelişiminin doğal akışında şu an. İnişler ve çıkışlar olacak." ifadelerini kullandı.
HAMİT'TEN FEYYAZ UÇAR'A SERT ELEŞTİRİ
Konuşmasının devamında Feyyaz Uçar'a yüklenen Hamit Altıntop, "O zaman bizi orada rahatsız eden konulardan biri, Feyyaz Uçar'ın açıklamalarıydı. Bizimle hiçbir telefon görüşmesi yapmadan, üst üste programlara çıkmayı tercih etti. Bana göre doğru bir yönetim tarzı değildi. Çünkü o süreçte Semih yıprandı." dedi.
YERİNE CEYHUN KAZANCI GETİRİLDİ
Mehmet Büyükeşki döneminde Milli Takımlar Sorumlusu olarak görev yapan Hamit Altıntop, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına gelmesinin ardından görevini Ceyhun Kazancı'ya devretmişti.