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Fenerbahçe Beko Bayern Münih’i devirdi!

Turkish Airlines EuroLeague'de 9. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in etkili performansıyla Bayern Münih’i 87-76 yenerek 7. galibiyetine ulaştı.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 22:46 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 22:46
Fenerbahçe Beko Bayern Münih’i devirdi!

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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu 9. hafta maçında Alman ekibi Bayern Münih'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırladı. Rakibini 87-76'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, EuroLeague'deki 7. galibiyetini elde etti. ABD'li yıldız Nigel Hayes-Davis, özellikle üçüncü çeyrekte kaydettiği 18 sayı ile öne çıkarken, maçı toplamda 25 sayı ile tamamladı. Fenerbahçe, Bayern Münih ile EuroLeague'de oynadığı 16 karşılaşmanın 13'ünü kazanmış oldu.

FENERBAHÇE BEKO'DAN BAYERN MÜNİH'E DEV ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe Beko'nun Turkish Airlines EuroLeague'de Bayern Münih ile oynadığı maçlarda üstünlüğü devam ediyor. 2023-24 sezonunda Fenerbahçe, normal sezonda Bayern Münih'i 98-81 ve 76-67'lik skorlarla mağlup etti. 2022-23 sezonunda ise rakibini evinde 79-71, deplasmanda ise 74-62 yendi. 2021-22 sezonunda Fenerbahçe, İstanbul'daki karşılaşmayı 81-76 kazanırken, Münih'te 71-63'lük mağlubiyet yaşadı.

2020-21 sezonunda deplasmanda 77-68 galip gelen Fenerbahçe, İstanbul'daki maçı 75-71 kaybetti. 2019-20 sezonunda ise Bayern Münih'i 90-82 yenerek galibiyete ulaştı. 2018-19 sezonunda Münih'teki maçtan 90-86 yenik ayrılan sarı-lacivertliler, evinde 88-84 kazandı. 2015-16 sezonunda Bayern'i hem deplasmanda 84-67 hem de İstanbul'da 74-67'lik skorlarla yendi. 2014-15 sezonunda Fenerbahçe Ülker, Münih'teki maçı 93-86 kazanırken, evinde de 87-81 galip geldi.

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