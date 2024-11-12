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Süper Lig'den 11 kulüp çeşitli sebeplerle PFDK'ya sevk edildi

TFF, Süper Lig'den 11 kulübü çeşitli sebeplerle PFDK'ya sevk etti. Ayrıca, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Başakşehir maçının ardından yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle kurula sevk edildi.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 01:07 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 01:07
Süper Lig’den 11 kulüp çeşitli sebeplerle PFDK’ya sevk edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Sevk kararları arasında, kulüplerin taraftarlarının çirkin ve kötü tezahürat yapması, saha olayları ve sportmenliğe aykırı açıklamalar yer alırken, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'ın da maç sonrası basın açıklamalarındaki sportmenliğe aykırı ifadeler nedeniyle kurula sevk edildiği açıklandı.

TFF, Süper Lig'den 11 kulübü çeşitli sebeplerle PFDK'ya sevk etti (Fotoğraf: AA)TFF, Süper Lig'den 11 kulübü çeşitli sebeplerle PFDK'ya sevk etti (Fotoğraf: AA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şöyle:

"1- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 08.11.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ONVO ANTALYASPOR Kulübü'nün 09.11.2024 tarihinde oynanan ONVO ANTALYASPOR-SİPAY BODRUM FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 09.11.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 09.11.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TFF, Süper Lig'den 11 kulübü çeşitli sebeplerle PFDK'ya sevk etti (Fotoğraf: AA)TFF, Süper Lig'den 11 kulübü çeşitli sebeplerle PFDK'ya sevk etti (Fotoğraf: AA)

5- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 10.11.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü'nün 10.11.2024 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TFF, Süper Lig'den 11 kulübü çeşitli sebeplerle PFDK'ya sevk etti (Fotoğraf: AA)TFF, Süper Lig'den 11 kulübü çeşitli sebeplerle PFDK'ya sevk etti (Fotoğraf: AA)

7- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 10.11.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ'nün 10.11.2024 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TFF, Süper Lig'den 11 kulübü çeşitli sebeplerle PFDK'ya sevk etti (Fotoğraf: AA)TFF, Süper Lig'den 11 kulübü çeşitli sebeplerle PFDK'ya sevk etti (Fotoğraf: AA)

9-BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 10.11.2024 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi METE VARDAR'ın müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 10.11.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü'nün 10.11.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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