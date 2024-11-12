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Fenerbahçe'den Ada çıkarması! Hedefte 2 isim var

Sezon sonunda şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren Kanarya, Premier Lig'den iki hedef belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 09:26 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 09:26
Fenerbahçe’den Ada çıkarması! Hedefte 2 isim var

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Sarı lacivertliler başta sol bek olmak üzere eksik bölgelerini ocak ayında kapatmanın peşinde.

Ben Chilwell. (REUTERS)Ben Chilwell. (REUTERS)
İLK HEDEF CHILWELL

Sezonu kapatan Oosterwolde'nin yerine sol bek arayan Fenerbahçe'de Ben Chilwell iyice ön plana çıktı. Kanarya, Mourinho'nun onay verdiği 27 yaşındaki İngiliz futbolcu için Chelsea'ye kiralama teklifinde bulunacak.

Christian Eriksen. (REUTERS)Christian Eriksen. (REUTERS)
ERIKSEN DE LİSTEDE

Fenerbahçe'nin Premier Lig'deki bir başka hedefi ise Cristian Eriksen. Manchester United'ın Danimarkalı merkez orta saha oyuncusunu Mourinho çok istiyor. 32 yaşındaki Eriksen'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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