Fenerbahçe’den Ada çıkarması! Hedefte 2 isim var

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Sarı lacivertliler başta sol bek olmak üzere eksik bölgelerini ocak ayında kapatmanın peşinde.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Sarı lacivertliler başta sol bek olmak üzere eksik bölgelerini ocak ayında kapatmanın peşinde.
İLK HEDEF CHILWELL
Sezonu kapatan Oosterwolde'nin yerine sol bek arayan Fenerbahçe'de Ben Chilwell iyice ön plana çıktı. Kanarya, Mourinho'nun onay verdiği 27 yaşındaki İngiliz futbolcu için Chelsea'ye kiralama teklifinde bulunacak.
ERIKSEN DE LİSTEDE
Fenerbahçe'nin Premier Lig'deki bir başka hedefi ise Cristian Eriksen. Manchester United'ın Danimarkalı merkez orta saha oyuncusunu Mourinho çok istiyor. 32 yaşındaki Eriksen'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.