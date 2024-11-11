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Trabzon’da 4 isim kadro dışı

Şenol Güneş’in yönetimle yaptığı görüşme sonrası Trabzonspor, Stefano Denswill, Enis Bardhi, Mislav Orsic ve Umut Bozok’un kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Kasım 2024
Trabzon’da 4 isim kadro dışı

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Son üç lig maçından da mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor'da, kötü gidişatın ardından teknik direktör Şenol Güneş, Başkan Ertuğrul Doğan ile dün bir görüşme gerçekleştirdi. Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın da hazır bulunduğu görüşmede 4 isim için kadro dışı kararı alındı.

Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Şenol Güneş'in üzgün ve hayal kırıklığı içeren görüntüsü dikkatleri çekti (Takvim Gazetesi)Şenol Güneş'in üzgün ve hayal kırıklığı içeren görüntüsü dikkatleri çekti (Takvim Gazetesi)

GÜNEŞ'İN YIKIMI
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Çaykur Rizespor ile oynanan maçın ardından takım otobüsündeki üzgün ve hayal kırıklığı içeren görüntüsü dikkatleri çekti. Kafasını koltuğa vurarak derin, "Of" çeken tecrübeli teknik adam, takımın aynı isyanı sahada yapamaması nedeniyle oldukça üzgündü.

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