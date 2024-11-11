Fransa - İsrail maçına Filistin yasağı!

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Saint-Denis'te 14 Kasım'da oynanacak Fransa-İsrail futbol karşılaşmasına Filistin bayrağının getirilmesi yasaklandı.Yerel medyadaki haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa-İsrail maçını Stade de France'dan takip edecek.Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, maçın yoğun güvenlik önlemleri altında oynanacağı stada Filistin bayrağının getirilmesinin yasaklandığını duyurdu. Maça yalnızca Fransa ve İsrail bayraklarının getirilmesine izin verilecek.Karşılaşmayı seyretmeye gelen taraftarlar, stadın çevresinde iki defa güvenlik aramasından ve kimlik kontrolünden geçirilecek. Üst aramasına ve kimlik kontrolüne izin vermeyenler stada alınmayacak.Sahaya yakın tribünlerin boş bırakılacağı maç sırasında statta sivil polisler de görevli olacak. İsrailli futbolcuların güvenliği ise özel polis timi RAID ekiplerince sağlanacak.Öte yandan, İsrail makamları, vatandaşlarına maça katılmamaları tavsiyesinde bulundu.