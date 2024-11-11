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Fenerbahçe Beko'dan Wade Baldwin IV açıklaması!

Fenerbahçe Beko'da Asvel karşılaşmasında sakatlanan Wade Baldvin IV'un son durumu belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yıldız basketbolcu 3-4 hafta parkelerden uzak kalacak. İşte kaçıracağı maçlar...

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 13:08 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 13:08
Fenerbahçe Beko’dan Wade Baldwin IV açıklaması!

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Fenerbahçe Beko, Birleşik Amerikalı oyun kurucusu Wade Baldwin IV'ün sakatlandığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Wade Baldwin IV, 8 Kasım Cuma günü oynanan Ldlc Asvel karşılaşmasında hamstring bölgesinde sakatlık yaşamıştır. Yapılan kontrollerinin ardından birinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.

Wade Baldwin'in 3-4 hafta parkelerden uzak kalması bekleniyor.

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İŞTE OYNAMAYACAĞI MAÇLAR

Fenerbahçe Beko, bu süreçte ligde Anadolu Efes, Mersin Spor ve Türk Telekom; THY EuroLeague'de ise Bayern Münih, Zalgiris, Virtus Bologna, Olimpia Milano, Baskonia ve Real Madrid ile karşılaşacak.

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