Asvel Lyon-Villeurbanne - Fenerbahçe Beko | CANLI

THY Euroleague'de bu sezon çıktığı 7 maçın 5'ini kazanan Fenerbahçe Beko, 8'inci hafta maçında Asvel Lyon-Villeurbanne ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
THY Euroleague'de bu sezon çıktığı 7 maçın 5'ini kazanan Fenerbahçe Beko, 8'inci hafta maçında Asvel Lyon-Villeurbanne ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
CANLI SKORLAR
1. PERİYOT | Asvel Lyon-Villeurbanne: 6-4 :Fenerbahçe
2. PERİYOT | Asvel Lyon-Villeurbanne: - :Fenerbahçe
3. PERİYOT | Asvel Lyon-Villeurbanne: - :Fenerbahçe
4. PERİYOT | Asvel Lyon-Villeurbanne: - :Fenerbahçe
BİR SONRAKİ RAKİP BAYERN
Fransa deplasmanında Asvel ile karşılaşan Fenerbahçe, 12 Kasım'da Bayern Münih ile evinde karşı karşıya gelecek. Ardından Zalgiris Kaunas ve Virtus Bologna deplasmanlarına çıkacak.
Fransız temsilcisi ise Olympiakos'a konuk olacak. 29 Kasım'da ise Anadolu Efes'i ağırlayacak.