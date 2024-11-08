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Asvel Lyon-Villeurbanne - Fenerbahçe Beko | CANLI

Ülkemizi THY Euroleague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, 8'inci hafta mücadelesinde Asvel Lyon-Villeurbanne'ye konuk oluyor. Sarı lacivertliler zorlu Fransa deplasmanından galibiyetle dönerek zirve iddiasını sürdürmek amacında. Asvel Lyon-Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 21:44 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 22:08
Asvel Lyon-Villeurbanne - Fenerbahçe Beko | CANLI

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THY Euroleague'de bu sezon çıktığı 7 maçın 5'ini kazanan Fenerbahçe Beko, 8'inci hafta maçında Asvel Lyon-Villeurbanne ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

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CANLI SKORLAR

1. PERİYOT | Asvel Lyon-Villeurbanne: 6-4 :Fenerbahçe
2. PERİYOT | Asvel Lyon-Villeurbanne: - :Fenerbahçe
3. PERİYOT | Asvel Lyon-Villeurbanne: - :Fenerbahçe
4. PERİYOT | Asvel Lyon-Villeurbanne: - :Fenerbahçe

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BİR SONRAKİ RAKİP BAYERN

Fransa deplasmanında Asvel ile karşılaşan Fenerbahçe, 12 Kasım'da Bayern Münih ile evinde karşı karşıya gelecek. Ardından Zalgiris Kaunas ve Virtus Bologna deplasmanlarına çıkacak.

Fransız temsilcisi ise Olympiakos'a konuk olacak. 29 Kasım'da ise Anadolu Efes'i ağırlayacak.

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