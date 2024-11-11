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Ergin Ataman'dan 'iyiyim' mesajı!

Ergin Ataman, Panathinaikos'un Peristeri'yi 104-68 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısına kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle katılmamıştı. Ataman'dan konuya ve son durumuna ilişkin açıklama geldi.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 12:12 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 12:12
Ergin Ataman’dan ’iyiyim’ mesajı!

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Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, takımının iç sahada Peristeri'yi 104-68 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısına kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle katılmamıştı.

Panathinaikos kulüp doktorunun tavsiyesi üzerine hastaneye kaldırılan Ergin Ataman sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Ergin Ataman'ın açıklaması. (INSTAGRAM)Ergin Ataman'ın açıklaması. (INSTAGRAM)

Ataman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"3 gündür süren şiddetli öksürük ve halsizlik nedeniyle dün akşam oynadığımız lig maçından hemen sonra, basın toplantısına katılmadan, kulüp doktorumuzun yönlendirmesiyle hastaneye götürüldüm. Yapılan kan testi ve tomografi işlemleri sonucunda "influenza virüs" teşhisi koyuldu ve ciddi bir sorun olmadığı belirtildi. Evde hızlı tedavi süreci başladı ve yarın akşam Euroleague'de Maccabi Tel Aviv ile oynayacağımız maçta takımımın başında, sahada olacağım. Basında ve sosyal medyada çıkan haberler yüzünden bir endişe oluştuğunu gördüm, gayet iyiyim. Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim."

Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı!Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı!
Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı!

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